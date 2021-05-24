بيروت - نادين محمد - القسط الهندي الذي يعرف بمصطلح Costus من النباتات الطبية التي أتى على ذكرها الرسول ﷺ في حديث رواه البخاري " إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري"، فسّره المعلّلون بأن سراً يكمن بين ربط الرسول عليه الصلاة والسلام بين الحجامة والقسط الهندي، فهذا الأخير إذا ما تم دهنه على الجروح التي تخلفها المشارط بعد الحجامة، ستزول ولم تخلف أي أثر على الجلد.

إلى ذلك، استخدم القسط الهندي منذ القدم في الطب البديل، لما له من خصائص لها القدرة على علاج الكثير من المشاكل الصحية، أهمها:

فوائد القسط الهندي



• يستخدم القسط الهندي في علاج الصداع المزمن، كسعوط أو ما يعرف بنشوق، وهو دواء يوضع في الأنف للعطاس، أو كشراب.

• كذلك نقيع القسط الهندي يساعد على تجفيف البلغم، إضافة إلى قدرته في علاج الزكام.

• ضيق النفس، سواء من خلال تناول منقوعه أو غليه والتبخير به.

• يتخلَص من الحصى في الكلى.

• يعالج مشاكل المعدة والتهاب الكبد، وذلك من خلال طحنه وخلط 3 أو 4 ملاعق كبيرة مع كيلوغرام من العسل.

• تبخير منطقة الرحم بالقسط الهندي، خاصة الأبيض منه وشرب منقوعه يعالج تأخر الحيض.

• نقيع القسط الهندي، أو دهنه موضعياً يعالج الفالج، المفاصل وعرق النسا.

أضرار القسط الهندي



استخدام القسط الهندي عند تناوله عن طريق الفم بكميات معتدلة كدواء أو كمكمل غذائي آمن إلى حدٍّ كبير، ولكن يتوجب الحذر من مصدره الأساسي الذي تم الحصول عليه، فبعض منتجات القسط الهندي قد تكون ملوثة أو مخلوطة بأحد المركبات الكيميائية السامة ويعرف بحمض الأرستولوكيك Aristolochic Acid، وهو من المركبات السامة التي تؤدي إلى :

هذا الحمض يضر بالكلى ويؤدي لحدوث فشل كلوي.

قد يتسبب بالإصابة بالأورام السرطانية، وتحديداً سرطان الخلايا الانتقالية الذي يعرف علمياً بـTransitional Cell Carcinoma.

لذا يجب التأكد من أن القسط الهندي قد خضع لاختبارات موثوق بها، كما يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه.

أما بالنسبة للأضرار التي يمكن أن يتسبب بها القسط الهندي

غير الملوث بحمض الأرستولوكيك، هي:

• انخفاض في ضغط الدم.

• الغثيان.

• الدوار.

• ردود فعل تحسسية لدى البعض تأتي على هيئة هذه العوارض:

 تورم في الوجه، اللسان والفم.

 احمرار وحكة في العين.

 سيلان في الأنف وعطاس متكرر.

 طفح جلدي.

 حكة.

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