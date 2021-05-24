بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم الماء واحد من اكثر الطرق فعالية في تخسيس الوزن ورجيم الماء هو نظام يتقيد الشخص عن تناول الطعام بإستثناء شرب الماء ، لذلك سوف نتحدث عن فوائد رجيم الماء .

فوائد رجيم الماء

• خفض ضغط الدم المرتفع

عادة إذا كنتٍ ممن يرغبون فى إتباع رجيم الماء مع كونك تعاني من إرتفاع في ضغط الدم فيفضل إتباع مثل هذا الرجيم مع الطبيب فالماء يعمل على خفض ضغط الدم مع تقليل الملح للحصول على أفضل نتيجة .



• انقاص الوزن

يعتبر إتباع رجيم الماء والإبتعاد عن الأطعمة الغذائية المحتوية على الكثير من السعرات الحرارية له دور في إنقاص الوزن.



• يحسن من مستوى السكر في الدم

يعمل رجيم الماء على تحسين قدرة جسمك على الإستجابة لهرمون الانسولين تلك الهرمون المهم في تنظيم مستوى السكر في الدم ويعمل على تحسين مستواه .



• مقاومة بعض الأمراض

إتباع نظام رجيم الماء يساعد خلايا جسمك القديمة علي تفكيكها وإعادة تدويرها من جديد مما يعمل على مقاومة الأمراض وخاصة مرض السرطان وغيره .



نصائح عند إتباع رجيم الماء

• شرب الكثير من الماء

يفضل سيدتي عند اتباعك لرجيم الماء أن تكوني كثيرة شرب الماء فعادة وعند إتباع هذا الرجيم يتم شرب الماء بكمية 3 لتر في اليوم .



• عدم تناول الأطعمة

فعند إتباع هذا النوع من الرجيم يجب عليكٍ تجنب تناول الطعام مع الإكتفاء بشرب كمية من المياة لمدة تتراوح من يوم إلى يومين ويفضل عدم زيادة تلك المدة حتى لا يتعرض جسمك للعديد من المخاطر والمضاعفات الصحية وغيرها .



• عدم بذل الكثير من الجهد

يجب عليكٍ سيدتى عدم ممارسة أنشطة بدنية مجهدة لكٍ ولصحتكٍ عند إتباع هذا الرجيم حتى لا تصابى بالدوخة والهبوط .



• أخذ القليل من الوقت عند إتباع الرجيم تدريجياً

فإذا كنتٍ ممن يتبعون هذا الرجيم لأول مرة فيجب عليكٍ منح جسمك العديد من الأيام لكى يأخذ على كمية قليلة من الطعام وشرب كميات كثيرة من الماء بالتدريج .



• إتباع رجيم الماء أوقات الأجازات والراحة

فكما ذكرنا سابقاً أنه يفضل عدم بذل الجهد عند إتباع هذا الرجيم لأنه سوف يؤثر على نشاطك اليومى .



• الإبتعاد عن ممارسة الرياضة

يفضل سيدتى عند تطبيقك لرجيم الماء تجنب ممارستك لأياً من الأنشطة الرياضية بالإضافة إلى عدم قيادة السيارات أو المركبات حتى لا تصابى بالدوخة والإغماء.



• إتباع الطعام بعدها بكميات قليلة

عند الإنتهاء من ريجيم الماء يفضل تناول الطعام تدريجياً وبكميات بسيطة .

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