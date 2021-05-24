الفطر الأسود.. 10 معلومات عن رفيق كورونا القاتل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفطر الأسود ضيف ثقيل زاحم فيروس كورونا المستجد على ضحاياه وتقاسم معه الحالات، ليشكل تهديدا محتملا للمصابين بعدوى "كوفيد-19".

المرض النادر ليس وليد الوباء، فهو أحد أنواع العدوى النادرة جدا المعروفة لدى أطباء الأمراض الجلدية منذ سنوات طويلة، لكن الحديث عنه تجدد بعدما سجلت عدة دول أبرزها الهند عشرات الإصابات والوفيات التي ترك الفطر الأسود بصمته عليها.



وسجلت الهند أكثر من 8800 حالة إصابة بالفطر الأسود منذ التفشي الأكبر للموجة الثالثة للفيروس التاجي وحتى 22 مايو 2021.

وبعدما نفت وزارة الصحة المصرية مراراً انتشار سلالة "الفطر الأسود" في البلاد بين مصابي فيروس كورونا المستجد، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة بالوزارة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه تم اكتشاف حالتين لمريضين كانا يعانيان من الوباء.

وكان شقيق الفنان القدير سمير غانم، الذي توفي قبل أيام، كشف أن الراحل أصيب بالفطر الأسود بعد تعافيه من فيروس كورونا.

”الخليج 365” تستعرض أبرز الحقائق عن المرض النادر الذي يهاجم أدمغة مرضى فيروس "كوفيد-19"، طبقا لآخر المعلومات التي نشرتها شبكة "بي بي سي" ومواقع هندية أبرزها indianexpress وindiatoday.





1- عدوى نادرة جداً غير معدية تنجم عن التعرّض لعفن المخاط الموجود عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة.

2- غالبا يصيب الفطر الأسود التجويف الأنفي وينمو داخله مدمرا الأنسجة المحيطة والعظام ومكونا كتلا، ثم يتنقل إلى العين ويؤدي إلى الألم والانتفاخ وصولا إلى العمى.

3- حال دخول هذا الداء إلى تجويف الجمجمة عن طريق اختراق قاعدة الجمجمة، فإنه يسد الشرايين الرئيسية والأوردة، ما يؤدي إلى حدوث جلطات دماغية ونزيف خطير يهدد الحياة.

4- المرض يؤثر أيضا على الرئتين ويهدد حياة المصابين بالسكري ونقص المناعة المكتسبة ومرضى السرطان.



5- العدوى الفطرية تضرب مرضى "كوفيد-19" خلال الفترة من 12 إلى 18 يومًا بعد الشفاء من الفيروس.





6- إذا لم يتم علاج مرضى الفطر الأسود في الوقت المناسب وبشكل صحيح، يمكن أن يرتفع معدل الوفيات إلى 94%، طبقا لتحذيرات أطباء من الهند.

7- دراسة أجريت على مرضى الفطر الأسود في الهند شملت 210 حالات، كشفت عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج 100% من مصابي كورونا الذين تم تشخيص إصابتهم لاحقًا بالفطر الأسود، كما أوضحت أن 21% لم يكونوا مصابين بالسكري.

8- دراسة هندية أخرى أجريت في الإطار ذاته كشفت أن 78.9% من الإصابات بالفطر الأسود كانت في صفوف الرجال، ومن إجمالي الحالات تم الإبلاغ عن 59% بين المرضى في المستشفى و41% بين المرضى الذين خرجوا من المستشفى.

9- انسداد الأنف والنزيف والإفرازات من الأنف من السمات الأولية التي تدل على الإصابة بالمرض، أيضا يمكن أن يعاني المرضى من الصداع والنعاس وضعف الأطراف والنوبات.



وحال تطور الحالة يمكن رؤية كتلة سوداء كبيرة عند فتح الفم، أو بروز مقلة العين مع ألم واحمرار حتى يصل للعمى.

10- فترة العلاج من الفطر الأسود قد تصل إلى 8 أسابيع، وغالبا تكون أدوية مضادة للفطريات أشهرها حاليا أمفوتيريسين ب ديوكسيكولاتي، وأمفوتيريسين ليبوسومال.



