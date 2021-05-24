شكرا لقرائتكم "حالة نادرة".. إصابة شابين بمشكلة في القلب بعد لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتسارع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا عالمياً، تمهيداً لإحداث الانفراجة المنتظرة وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

إلا أن هناك أعراضا جانبية "نادرة" قد تطال بعض متلقي اللقاحات المختلفة. فقد ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن بعض المراهقين والبالغين الشباب الذين تلقوا التطعيمات الواقية من كورونا عانوا من التهاب بالقلب، وأوصت بمزيد من الدراسة لتلك الحالة النادرة، وفق "رويترز".

وقالت اللجنة الاستشارية عن التحصين في المراكز الأميركية في بيان إنها تلقت تقارير أفادت بأن عدداً صغيراً من الشباب الذين حصلوا على اللقاح، ومعظمهم من الذكور، عانوا من التهابات بعضلة القلب.

كما أضافت أن الحالة تزول في الغالب بدون مضاعفات وقد تنجم عن مجموعة متنوعة من الفيروسات.

(تعبيرية)

إلى ذلك لفتت إلى أن أنظمة المراقبة بالمراكز لم تكتشف عدداً أكبر من المتوقع بين الحاصلين على التطعيم لكنها أوضحت أن أعضاء اللجنة أوصوا بضرورة إخطار مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير.

يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري أقرت الولايات المتحدة باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال في سن 12 إلى 15 عاماً.