شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعى منها الفول والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، وهو من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب المختلفة، لكن يمكن التحكم في ضغط الدم من خلال تناول الطعام الصحي وإدخال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة، في هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

معدل ارتفاع ضغط الدم

عندما يكون ضغط الدم الانقباضي للشخص (الرقم الأعلى) أكثر من 130 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي أكثر من 80 ملم زئبق ، يقال إن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

7 أطعمة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعى الفواكه الحمضيةالفواكه الحمضية

لا تعد ثمار الحمضيات مفيدة لمناعتنا فحسب، بل لها أيضًا تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم وهي مليئة بالمعادن والفيتامينات ومركبات بانت المختلفة التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك وتقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

وجدت دراسة أجريت على النساء اليابانيات أن تناول عصير الليمون يوميًا عند إقرانه بالمشي أدى إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهو أمر رائع لصحة القلب تساعد هذه الدهون في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب والأوكسيليبينات وهي مركبات تضييق الأوعية الدموية.

ربطت الدراسات بين تناول كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية وانخفاض مستويات ضغط الدم.

بذور اليقطين

بذور اليقطين مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في التحكم في ضغط الدم يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والأرجينين وكلها ضرورية لاسترخاء ضغط الدم وبالتالي تقليله.

يمكنك تضمين بذور اليقطين أو زيت اليقطين في نظامك الغذائي اليومي لخفض ضغط الدم.

الفول والعدس

الفول والعدس غنيان بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في خفض ضغط الدم أظهرت دراسات مختلفة أن تضمين الفول والعدس في نظامك الغذائي يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

وجدت مراجعة لـ 8 دراسات أن الفول والعدس عند استبدالها بأطعمة أخرى يخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

التوت

التوت غني بالفوائد الصحية، فهو غني بمضادات الأكسدة

تعمل مضادات الأكسدة الأنثوسيانين الموجودة في التوت على زيادة مستوى أكسيد النيتريك في الدم وتقليل إنتاج الجزيئات التي تقيد الأوعية الدموية، مما يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

الفستق

تم ربط استهلاك الفستق بمستويات ضغط الدم الصحية يحتوي الفستق على نسبة عالية من العناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم.

وجدت مراجعة لـ 21 دراسة أن تناول الفستق له تأثير أقوى على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

الجزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من المركبات الفينولية مثل أحماض الكلوروجينيك والكماريك والكافيك التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب ، مما يساعد بدوره على خفض ضغط الدم.