شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الكثير من السكر والدهون في طعامك يضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الحقائق المعروفة علميًا أن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح الحياة الصحية، ولكن لا يزال بعض الناس غير قادرين على التفكير في العواقب الوخيمة لتناول نظام غذائي غير صحي، حيث يرتبط النظام الغذائي السيء في الغالب بزيادة الوزن والسمنة، ولكن قد يصدمك معرفة أن الآثار الجانبية لا تنتهي عند هذا الحد، فقد وجدت دراسة حديثة وفقًا لموقع "thehealthsite" أن النظام الغذائي الأمريكي، الغني بالسكريات المكررة والزيوت المهدرجة والدهون المشبعة، هو أحد تلك الحميات التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتك.



الأطعمة السكرية والدهون

النظام الغذائي الأمريكي قد يضعف المناعة

ووفقًا للإرشادات الغذائية الأمريكية، فإن ​​النظام الغذائي الأمريكي غني بالملح والدهون المشبعة والحبوب المصنعة والسعرات الحرارية من الدهون الصلبة والسكريات المضافة.

لا يقتصر الأمر على أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يضر بقلبك ويؤدي إلى زيادة الوزن، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة أمعائك أيضًا.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن باحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن، فإن تناول نظام غذائي غني بالسكر والدهون يمكن أن يضعف جهاز المناعة في الأمعاء لدى كل من الفئران والبشر.

ووفقًا لنتائج الدراسة، يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي أمريكي أو غربي إلى إتلاف "خلايا بانت" الموجودة في القناة الهضمية والتي تساعد في تنظيم مستويات الالتهاب.

يصبح الجهاز المناعي للأمعاء عرضة للالتهابات، وعندما تكون هذه الخلايا المتخصصة غير قادرة على أداء وظائفها الطبيعية ، يزيد من احتمالية الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، و يمكن أن يصبح أيضًا أكثر عرضة للبكتيريا المسببة للأمراض.

تشير التقارير إلى أن النظام الغذائي الأمريكي يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية، والتي يمكن أن تعطل الأداء السليم لميكروبيوم الأمعاء، مما يؤثر على جهاز المناعة لديك.

غير نمط حياتك

وفقًا للباحثين في هذه الدراسة، يُصاب الشخص بزيادة الوزن أو السمنة بعد تناول نظام غذائي غير صحي لعدة سنوات ويصل الشخص إلى نقطة اللاعودة دون تدخل في الوقت المناسب.

وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي منخفض الألياف وغني بالأطعمة الالتهابية إلى مجموعة من المشكلات الصحية قد تصاب بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع الكولسترول وأمراض المناعة الذاتية والاختلالات الهرمونية وحتى مرض الزهايمر أو السرطان.

تغييرات غذائية تعزز المناعة

فيما يلي بعض التغييرات التي يمكنك القيام بها لتحسين صحة الأمعاء وتعزيز المناعة: