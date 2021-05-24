شكرا لقرائتكم خبر عن الوجبات السريعة أبرز أسباب تراكم الدهون وهشاشة العظام عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من الأطفال للإصابة بهشاشة العظام فى الصغر، وذلك نتيجة عدم وجود التغذية السليمة للطفل منذ المراحل الأولى من العمر أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكر، بالإضافة إلى الاعتماد على الأكلات السريعة فى طعام الطفل الذى يضعف من النمو السليم وترك الأكلات الصحية من الخضراوات التى تدعم النمو، ووفقًا لموقع "only my health" الطبى فإن الحفاظ على عظام الطفل سليمة وبعيدة عن الكسور بسبب هشاشة العظام تتطلب عددا من الخطوات نتعرف عليها في هذا التقرير

طرق الوقاية من هشاشة العظام عند الأطفال

-الحفاظ على مستوى السكر فى الدم .

- ممارسة الرياضة .

- التغذية السليمة التى تعتمد على الفيتامنات والكالسيوم والابتعاد عن الدهون .



الاكلات السريعة

وجاء بالتقرير أن المتابعة الدورية للطفل منذ الصغر من أبرز طرق الوقاية من الهشاشة والكسور، مشددا على أن الوجبات السريعة تسبب تراكم الدهون مع التقدم فى العمر وتؤدى إلى نقص العناصر الغذائية بالدم، وعدم حصول الطفل على بنيانا جسديا صحيحا ومتعافيا من الأمراض.

وعادة لا تظهر الأعراض فى المراحل المبكرة من فقدان العظم، ولكن بمجرد ضعف العظام نتيجة الإصابة بهشاشة العظام، قد تظهر عدد من الأعراض ومنها ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها، وقصر القامة بمرور الوقت، بالإضافة إلى سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.

ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بالبنيان الصحى للطفل منذ الصغر من خلال الفيتامينات والأكلات الصحية التى تحتوى على الفيتامينات اللازمة لبناء الجسم.