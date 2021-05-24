شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اليوجا لإنقاص الوزن .. تسيطر على الشهية وتحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة عامل خطر لأمراض مزمنة مختلفة، مثل مرض السكري من النوع الثانى، وأمراض القلب، وأمراض المرارة، والسرطان، والتشوهات التناسلية (الاضطرابات الهرمونية، متلازمة تكيس المبايض، والعقم، ولابد من التغلب على السمنة بالنظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن أيضًا وتعتبر اليوجا من الأنشطة التي يقوم بها الجسم والعقل والتي تركز على القوة والتنفس والمرونة أيضًا بهدف تحسين الظروف البدنية والعقلية، لذا فهى تلعب دورا في التغلب على الوزن الزائدة.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع Bold sky، فهناك بعض الفوائد الصحية لليوجا لإنقاص الوزن

فوائد اليوجا لإنقاص الوزن السيطرة على الشهية

تسهم ممارسة اليوجا في التغلب على مشاكل مختلفة في المعدة والأمعاء، بجانب أنها مفيدة أيضًا في تسهيل الدورة الدموية للغدد المرتبطة بالهضم مثل البنكرياس، ومن خلال القيام ببعض حركات اليوجا بانتظام، يمكن التحكم في الشهية جيدًا.





شد المعدة

تتضمن بعض حركات اليوجا عضلات حول منطقة البطن، وتعمل بعض هذه الحركات على شد عضلات البطن حتى تتمكن من إنقاص الوزن تلقائيًا.

حرق الدهون والسعرات الحرارية

حركات اليوجا المتنوعة جدًا مفيدة جدًا لحرق السعرات الحرارية التي تتراكم في الألياف الدهنية في الجسم، فأن جميع حركات اليوجا ديناميكية وثابتة بحيث يتم حرق الدهون وإخراجها على شكل عرق.

يمكن أن تؤدي ممارسة اليوجا لمدة ساعة إلى حرق السعرات الحرارية بين 200 إلى 400 سعرة حرارية، لذا يصبح إنقاص الوزن نشاطًا جيدًا.

تساعد في عملية إزالة السموم

يعتبر فقدان الوزن المفرط علامة على أن الجسم لديه مستوى عالٍ من السمية وطريقة التعامل معه هي إزالة السموم من الجسم لفقدان الوزن بشكل كبير، فإذا كان هناك العديد من السموم في الجسم، فإن أعضاء إزالة السموم مثل الكلى والكبد قد لا تعمل بشكل صحيح ما يؤدى في النهاية إلى زيادة الوزن.

والقيام بحركات اليوجا هو الاختيار الصحيح لعملية إزالة السموم، حيث تساعد العضو على العمل بشكل صحيح.

تقليل التوتر

الأجسام الدهنية ناتجة أيضًا عن الإجهاد المفرط، تعتبر اليوجا أفضل حل لتخفيف التوتر والعواطف المحاصرة في عقلك، حيث تعتبر تقنيات التنفس وتركيز العقل في اليوجا ممتازة لتهدئة المشاعر السلبية المختلفة التي تشعر بها وستتحكم في وزنك في النهاية.

تزيد الطاقة في الجسم

اليوجا مفيدة أيضًا لزيادة الطاقة في الجسم، الشعور بالتعب والكسل لن يؤدي إلا إلى تراكم الدهون والمواد السامة المختلفة في جسمك، لذا فالقيام بضع دقائق يوميًا للقيام بحركات اليوجا يكفى لمنحك الطاقة حتى تكون أكثر انتعاشًا.

تحويل الدهون إلى عضلات

تساعدك حركات اليوجا على تحويل الدهون إلى عضلات، الأمر الذى سيؤدى الى تغيير الدهون في العضلات بشكل كبير ويسهم فى فقدان الوزن.

تخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم

يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول بسبب تضيق الأوعية الدموية الناجم عن انسداد الدهون في مجرى الدم، وتؤدي ممارسة اليوجا بانتظام كل يوم إلى تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم وكذلك تصريف الأكسجين جيدًا.

تخفض نسبة الجلوكوز في الدم

تعمل حركات اليوجا على خفض مستويات الجلوكوز في الدم، وبالتالى تحافظ على وزنك