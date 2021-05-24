شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط في استخدام المكملات والفيتامينات.. قد تؤدى إلى التسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفيتامينات من العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على صحة الجسم، ولكن يمكن أن يسبب تناول كمية زائدة من أي فيتامين مشاكل صحية خطيرة، وهي حالة يشار إليها عمومًا باسم فرط الفيتامين، أو تسمم الفيتامينات.

ووفقا لتقرير موقع "verywellhealth" يمكن أن يكون سوء استخدام مكملات الفيتامينات في غاية الخطورة، فيمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تزيد من خطر تسمم الفيتامينات ، إما عن طريق زيادة امتصاص الجسم لفيتامين أو عن طريق احتوائها على مركبات قائمة على الفيتامينات.

أضرار الإفراط في استخدام المكملات والفيتامينات فيتامين أ

يستخدم الجسم فيتامين أ لتعزيز الرؤية واستجابة الجهاز المناعي ووظيفة الأعضاء الطبيعية عند تناوله بكميات معتدلة، يوجد بتركيزات عالية في كبد الحيوانات والكلى وزيت السمك، وبتركيزات معتدلة في منتجات الألبان والبيض الخضروات مثل البطاطا الحلوة والجزر هي أيضًا مصادر معتدلة لفيتامين أ.

تؤثر سمية فيتامين أ بشكل شائع على الجلد، مما يؤدي إلى احمرار وتهيج وتقشير غير مكتمل، قد يؤدي الاستخدام المزمن والمفرط للمكملات إلى ظهور أعراض أكثر شدة، بما في ذلك:

تغيرات الضغط في الجمجمة

تغييرات الرؤية

غثيان

دوخة

الصداع النصفي

آلام العظام

غيبوبة

فيتامينات ب

معظم فيتامينات ب مهمة لعملية التمثيل الغذائي مع وظائف مرتبطة بصحة الجلد والشعر والدماغ والعضلات، لحسن الحظ ، باستثناء الفيتامينات B3 وB6 ، لا ترتبط سمية الفيتامينات الكبيرة بالإفراط في استخدامها.

فيتامين ب 1

يوجد فيتامين ب 1، المعروف أيضًا باسم الثيامين ، في لحم البقر ولحم الخنزير والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وبذور عباد الشمس. الكمية اليومية الموصى بها للبالغين هي 1.2 مجم للرجال و1.1 مجم للنساء،ليس من المعروف أن فيتامين ب 1 سام في الجرعات العالية.

فيتامين ب 3

يوجد فيتامين ب 3، المعروف أيضًا باسم النياسين ، في اللحوم والأسماك والحبوب الكاملة والخضراوات الورقية، الكمية اليومية الموصى بها للبالغين هي 16 مجم للرجال و 14 مجم للنساء، يجب على النساء الحوامل تجنب تناول الكثير من فيتامين ب 3 لأنه يمكن أن يسبب تشوهات خلقية.

فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب 12، في منتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن واللحوم. الكمية اليومية الموصى بها للبالغين هي 2.4 ميكروغرام، لم يثبت فيتامين ب 12 أنه سام في الجرعات العالية.

فيتامين سي

يستخدمه الجسم كمضاد للأكسدة لمنع تلف الخلايا وأيضًا لنمو وإصلاح الأنسجة في الجسم، وتوجد في الحمضيات والبطاطس والفلفل والخضراوات، لا يعتبر فيتامين سي سامًا في العادة، لكن الجرعات الكبيرة من 2000 مجم يوميًا يمكن أن تؤثر على الهضم ، مما يسبب الإسهال والتشنجات والغثيان.

فيتامين د

يساعد فيتامين د، على امتصاص الكالسيوم وبناء العظام، يمكن إنتاج فيتامين د الأولي في الجلد، ولكن مع زيادة عدد الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل أو يعيشون في خطوط العرض مع انخفاض الشمس موسميًا ، قد لا توفر البشرة المضاءة بنور الشمس وحدها كل فيتامين د المطلوب، يوجد فيتامين د في العديد من الأطعمة مثل الحليب المدعم والعصير المدعم والحبوب والأسماك وهو متوفر كمكمل غذائي.

قد يؤدي تناول 100 ميكروجرام (10000 وحدة دولية) أو أكثر يوميًا كمكملات فيتامين د إلى خطر التسمم بفيتامين د، مما يؤدي إلى مستويات عالية بشكل غير طبيعي من الكالسيوم في الدم، قد تشمل الأعراض حصوات الكلى والغثيان والقيء المتكرر والإمساك والعطش المفرط التبول والارتباك وفقدان الوزن. كما تم ربطه بمخاطر الإصابة بالسرطان ومشاكل القلب وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام.