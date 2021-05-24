شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الخمول والتعب المستمر أبرزها التصلب المتعدد وضعف الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكو الكثير من الأشخاص حالة من التعب والإجهاد والإرهاق وعدم القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية على مدار اليوم، دون أن يكون لديهم أى مرض مزمن أو معلوم، وغالبًا ما تحدث هذه الأعراض فجأة وتستمر لفترات زمنية دون سبب، إلا أن هذه الأعراض لها أسباب متعددة تتعلق بجسم الإنسان، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الخمول والتعب المستمر.

ووفقًا للتقرير المنشور على موقع "health line" الطبى فإن التعب الذى يشعر به بعض الأشخاص طول الوقت على مدار اليوم يعتبر نوعًا من أنواع نقص الطاقة فى الجسم، وعادة ما ينبع من نقص النوم، ولكن هناك ظروف طبية ونفسية يمكن أن تسبب التعب البدنى والعقلى، والوصول إلى السبب الجذرى مهم لعلاج التعب الناجم عن الظروف الطبية والنفسية.



الارهاق

أسباب الخمول والتعب المستمر

أسباب الشعور المستمر بالتعب تشمل:

النظام الغذائى

النظام الغذائى هو واحد من الأسباب الرئيسية للتعب أثناء النهار، والنظام الغذائى غير اللائق يمكن أن يستنزف طاقتك، ومن الأطعمة التى تستنفد طاقتك "اللحوم الحمراء والبن والكحول".

ضعف الهضم

ضعف الهضم أحد أسباب التعب، فإذا تناول الشخص خمس أو ست وجبات صغيرة بدلا من ثلاث وجبات كبيرة، سوف يقوم جسمه بهضم وجبات الطعام بشكل أفضل وسيكون لديك المزيد من الطاقة لتستمر طويلا



الهضم

الأدوية

هناك بعض الأدوية التى يمكن أن تسبب التعب كآثار جانبية ، ولابد من التواصل مع الطبيب المعالج. لوصف الأدوية البديلة التى لا تسهم فى التعب.

التصلب المتعدد

أولئك الذين يعانون من التصلب المتعدد للشرايين معرضين للتعب أثناء النهار ، وهناك مجموعة من الأشياء الأخرى بما فى ذلك اضطراب النوم، والألم، وعدم الراحة والقلق في كثير من الأحيان يسبب التعب أثناء النهار.

الحمل

معظم النساء يشكون من تكرار مشاعر التعب أثناء الحمل، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، وزيادة سريعة في هرمون البروجسترون، بالاضافة إلى كثرة التبول من الممكن أن يزعج نومك طوال الليل .