شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصوله لأدنى مستوى .. آبل ترفض طلب فيسبوك بإزالة التقييمات السلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع بيزنس انسايدر أن شركة أبل Apple رفضت طلب إدارة فيسبوك بإزالة التقييمات السلبية لتطبيقه على متجر التطبيقات آب ستور App Store والذي كان نتيجة حملة منظمة لنشطاء والاف الاشخاص المؤيدون للقضية الفسطينية والمستائين من الرقابة وحذف أوتعليق المشاركات أو بعض الكلمات والتي شملت تقييد أو حذف المحتوى والحسابات المؤيدة للفلسطينيين وفق السياسية الخاصة بفيسبوك في إدارة المحتوى الخاص بالقضية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث قامو بوضع نجمة واحدة للتطبيق مع بعض التعليقات دعما لأحداث القدس وقطاع غزة الأخيرة وذلك وفق افادة شبكة إن بي سي نيوز.

ومنذ أيام حصل تطبيق فيسبوك على تقييم 2.3 من تصنيف خمس نجوم في متجر التطبيقات مقارنة بتصنيفه بأكثر من أربع نجوم قبل الأحداث الأخيرة في فلسطين، ليقترب اليوم من التقييم بنجمة واحدة وتحديدا 1.2 من أصل خمس نجوم وهو أدنى تقييم يحصل عليه التطبيق، حيث تقول العديد من التعليقات أن تصنيفها يرجع إلى علامات التصنيف التي تفرضها الفيسبوك مثل #FreePalestine أو #GazaUnderAttack.

وقال مهندس برمجيات كبير في منشور على لوحة الرسائل الداخلية داخل شركة فيسبوك: «ثقة المستخدم تنخفض بشكل كبير مع التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين ومستخدمونا مستاؤون من طريقة تعاملنا مع الموقف وما يتم لاسكاتهم ونتيجة لذلك، بدأ مستخدمونا في الاحتجاج من خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة».

وأضاف الموقع أن «رسالة داخلية أظهرت أن الشركة كانت قلقة للغاية بشأن الجهود المنسقة لهذه التصنيفات، وصنفت المشكلة على أنها SEV1، والتي تعني»الخطورة 1.«

قام تطبيق الانستجرام أيضا المملوك لفيسبوك بتقييد المنشورات التي تحتوي على علامات تصنيف تشير إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام في القدس، والتي تخبر بعض المستخدمين الذين نشروا مع الهاشتاج أن محتواهم مرتبط بـ «عنف أو منظمات خطيرة» واعتذر تطبيق انسجرام بعدها وقال «إنها وصفت التصنيف بالخطأ بأنه مرتبط بمنظمة إرهابية وألقت الشركة باللوم على خلل في خوارزميات في عمليات التقييد أو الازالة.

وأضاف الموقع «جاءت هذه القيود في الوقت الذي سقطت فيه الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة وأطلقت حماس آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل. أدى الصراع الذي استمر 11 يومًا في نهاية المطاف إلى مقتل 12 إسرائيليًا وأكثر من 200 فلسطيني وتشريد آلاف آخرين في غزة.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن بعض المستخدمين لجأوا إلى استخدام نص عربي قديم كان خاليًا من النقاط والعلامات لخداع خوارزميات الإنترنت لعدم التقاط وإزالة المشاركات حول فلسطين.

وقامت إدارة الموقع بمراسلة إدارة فيسبوك بالبريد الإلكتروني للتعليق على هذه الأحداث ورفض شركة أبل لطلبهم إلا أنها لم تتلقى أي رد حتى وقت النشر.

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