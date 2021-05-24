شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية ومضاعفاتها.. أبرزها سيلان الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من حساسية الجيوب الأنفية باستمرار على مدار العام ، خاصة فى مواسم تقلبات الجو أو بين الفصول وتسبب لهم ألمًا شديدًا فى التنفس بالاضافة إلى الشعور بالألم فى الرأس والأنف.

و ذكر موقع "only my health" الطبى أن هناك الكثير من الأعراض التى تحدث فجأة أو عند المواسم تشير إلى الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، موضحًا أن أبرز أعراض الإصابة هى:

العطس

أعراض الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية

1-العطس مرارًا وتكرارًا وخصوصًا بعد الاستيقاظ فى الصباح .

2- سيلان الأنف .

3- دغدغة فى الحلق أو السعال الناجم عن التنقيط بعد الأنف.

4- حكة العينين.

5- حكة الأنف .

مضاعفات الإصابة بالجيوب الأنفية

وهناك الكثير من الأعراض التى تحدث عند مضاعفات حساسية جيوب الأنفية وأبرزها :

1- التنفس من خلال الفم .

2- حساسية العين من الضوء.

3- الشعور بالتعب .

4- عدم القدرة على النوم .

5- سعال مزمن .

6 الضغط فى الأذن أو وجود صعوبة فى السمع.

7 عدم الراحة أو الألم فى الوجه .

8 ظهور الدوائر السوداء أو بقع تحت العين .

أسباب حساسية الأنف والجيوب الأنفية

وتعتمد الإصابة بالحساسية الموسمية بالجيوب الأنفية ، على رد الفعل التحسسى للأنف من العوامل الجوية المحيطة خلال الأوقات المختلفة من السنة

ومن أبرز العوامل المختلفة المسببة لحساسية الأنف :

1- الحساسية من عث الغبار، وبر الحيوان، أو العفن فى الأماكن المغلقة

2- إذا كان لديك حساسية حبوب اللقاح، قد تختلف الأعراض، على أساس نمو النباتات فى المنطقة وطبيعة الموسم .

3- عند السيدات الحوامل، وتزداد الأعراض سوءا لديهم وترتفع التهابات الأنف التحسسية .

4- التقدم فى السن .