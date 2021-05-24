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شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بالجيوب الأنفية ومضاعفاتها.. أبرزها سيلان الأنف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من حساسية الجيوب الأنفية باستمرار على مدار العام ، خاصة فى مواسم تقلبات الجو أو بين الفصول وتسبب لهم ألمًا شديدًا فى التنفس بالاضافة إلى الشعور بالألم فى الرأس والأنف.
و ذكر موقع "only my health" الطبى أن هناك الكثير من الأعراض التى تحدث فجأة أو عند المواسم تشير إلى الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، موضحًا أن أبرز أعراض الإصابة هى:
العطسأعراض الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية
1-العطس مرارًا وتكرارًا وخصوصًا بعد الاستيقاظ فى الصباح .
2- سيلان الأنف .
3- دغدغة فى الحلق أو السعال الناجم عن التنقيط بعد الأنف.
4- حكة العينين.
5- حكة الأنف .مضاعفات الإصابة بالجيوب الأنفية
وهناك الكثير من الأعراض التى تحدث عند مضاعفات حساسية جيوب الأنفية وأبرزها :
1- التنفس من خلال الفم .
2- حساسية العين من الضوء.
3- الشعور بالتعب .
4- عدم القدرة على النوم .
5- سعال مزمن .
6 الضغط فى الأذن أو وجود صعوبة فى السمع.
7 عدم الراحة أو الألم فى الوجه .
8 ظهور الدوائر السوداء أو بقع تحت العين .أسباب حساسية الأنف والجيوب الأنفية
وتعتمد الإصابة بالحساسية الموسمية بالجيوب الأنفية ، على رد الفعل التحسسى للأنف من العوامل الجوية المحيطة خلال الأوقات المختلفة من السنةومن أبرز العوامل المختلفة المسببة لحساسية الأنف :
1- الحساسية من عث الغبار، وبر الحيوان، أو العفن فى الأماكن المغلقة
2- إذا كان لديك حساسية حبوب اللقاح، قد تختلف الأعراض، على أساس نمو النباتات فى المنطقة وطبيعة الموسم .
3- عند السيدات الحوامل، وتزداد الأعراض سوءا لديهم وترتفع التهابات الأنف التحسسية .
4- التقدم فى السن .