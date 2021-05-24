شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الطفل المصاب بنقص الانتباه؟.. نصائح للآباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في ضعف تحكم الطفل في الانفعالات، ما قد يؤدي إلى سلوكيات صعبة أو غير ملائمة، ولكن الخطوة المهمة للوالدين هي قبول أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمثل ببساطة اختلافًا وظيفيًا في الدماغ، ولا يعني ذلك أن الطفل لا يستطيع التعلم بشكل صحيح من الخطأ، ولكنه قد يحتاج إلى إيجاد طرق أخرى لدعم أطفالهم نحو تطوير سلوك إيجابي، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض الطرق للتعامل مع الطفل المصاب بنقص الانتباه وفرط الحركة وهى:

1:يجب تعزيز السلوك الجيد بالثناء: من المهم للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن يتعلموا السلوكيات المقبولة من خلال تلقي الثناء.

2:قد يؤدي توفير نظام زمني يومي إلى الحد من الانحرافات المفاجئة، ومعرفة ما يمكن توقعه يمكن أن يكون مهدئًا للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يمكن أن تكون أيضًا طريقة جيدة لإدخال المسئولية في حياة الطفل.

3: تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية: يساعد ذلك على "خفض خطر الاكتئاب والقلق، وتعزيز التركيز، وتحسين أنماط النوم، تحفيز الدماغ".

ويمكن للوالدين تشجيع النشاط البدني من خلال توفير الألعاب النشطة، مثل الكرات وحبال القفز، أو تعليم أطفالهم ركوب الدراجة، أو تسجيلهم في رياضة جماعية.

4:مساعدة الطفل على النوم بشكل جيد للحد من التوتر والقلق، حيث أن قلة النوم يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على أعراض نقص الانتباه.

5: قد يشعر الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بأنه مكروه أو أنه يفعل أشياء خاطئة دائمًا، يمكن أن يكون تعزيز هذا باستخدام لغة سلبية مؤلمًا ويزيد من سوء السلوكيات التخريبية، لذلك عليك بتشجيع طفلك وتعزيز الثقة بداخله.