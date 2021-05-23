كورونا في المغرب.. انفراج وبائي ورواج اقتصادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقيت القرارات الحكومية المغربية بشأن تقليص مُدة الحجر الصحي، استحساناً واسعاً من المواطنين، خاصة أصحاب المقاهي والمطاعم والتجار.

والجمعة، أصدرت الحكومة المغربية قرارا بتقليص مدة الحجر الصحي وحظر التجوال الليلي، ليصير ساعة قبل منتصف الليل، عوضا عن الثامنة مساء.



وساهم هذا الإجراء، بحسب ما عاينته ”الخليج 365” في خلق رواج تجاري وسياحي في عدة مدن مغربية، خاصة الكبرى منها. إذ تنفس أصحاب المقاهي والمطاعم، وأيضا المتاجر والمحلات الصُعداء في أعقاب هذا القرار الذي سمح لهم بساعات أخرى من النشاط التجاري.





وفي الأسواق والمرافق السياحية، عادت الحركة نسبياً إلى سابق عهدها، إذ امتلأت المطاعم والمقاهي في حدود الطاقة الاستيعابية المحددة لها سابقاً، فيما عرفت أخرى تواجداً كثيفا لزبنائها على شكل طوابير في انتظار فراغ أماكن لها.



ويرى أصحاب المقاهي والمطاعم في هذه الانفراجة فرصة لتعويض جزءا من الخسائر التي مُنيت بها تجاراتهم طيلة الفترة الماضية بسبب تشديد الإجراءات الصحية على خلفية ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي.

انفراج وبائي





وتعيش المملكة المغربية منذ أسابيع قليلة انفراجا وبائيا ملحوظاً، يتمثل في مُعطيين أساسيين، الأول تراجع مُعدل الإصابة بالفيروس وسرعة انتشاره، والثاني في عودة عملية التلقيح إلى السرعة التي بدأت بها، بعد تعثر دام عدة أشهر، بسبب أزمة اللقاحات العالمية.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا في مختلف مستشفيات المملكة ما مجموه 2673 حالة نشطة، منها 160 حالة حرجة، 79 توجد تحت التنفس الاصطناعي، فيما 5 توجد تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ولم تسجل المملكة سوى 3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 178 حالة شفاء.

مليونا جرعة





وفي السياق نفسه، حصلت المملكة المغربية على شحنة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ووصلت إلى مطار محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، طائرتان تتبعان للخطوط الملكية الجوية، وعلى متنها مليونا جُرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

الشحنة الجديدة عززت مخزون المملكة من اللقاحات المضادة لكورونا، وفي نفس الوقت رفعت من استبشار المواطنين بتوسيع قاعدة المستفيدين من لقاح كورونا، ليشمل من هم دون الـ 45 سنة.

ونُقلت الجُرعات الجديدة إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، الواقع مقرها بمدينة الدار البيضاء، في أفق توزيعها على باقي جهات الممكلة.

وحتى مساء الأحد، نجحت المملكة المغربية في منح الجرعة الأولى من اللقاح إلى 7.635.674 شخصاً، فيما أتم 4.831.397 شخص عملية التلقيح، بتلقيهم جُرعتين من اللقاح كما هو معمول به في بروتوكول التلقيح الوطني.