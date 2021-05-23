تراجع وفيات كورونا في فرنسا.. الأدنى منذ 7 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت حصيلة وفيات كورونا اليومية في فرنسا، الأحد، إلى أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر، إذ بلغت 70 حالة.

في حين انخفض متوسط الإصابات اليومية المتحرك في سبعة أيام إلى ما دون 13 ألفاً للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020.

كما أظهرت أرقام وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد مرضى "كوفيد-19" في وحدات الرعاية المركزة انخفض لليوم العشرين على التوالي، بواقع 29 حالة ليصبح 3515، أي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي قبل خمسة أسابيع.

وتخفف فرنسا العزل العام تدريجيا منذ بداية مايو/أيار وتأمل في رفع كل القيود الباقية بنهاية يونيو/حزيران.