صحة ورشاقة

6 خطوات لتشخيص ألم منطقة الصدر والجهاز التنفسى

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القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من آلام فى منطقة الصدر دون معرفة سبب الألم، وهنا يصعب على الشخص معرفة السبب للتوجه لعلاجه، إلا بعد استشارة الأطباء المتخصصين للبحث عن مصدر الألم وعلاجه سريعا قبل حدوث مضاعفات تضر بصحة الإنسان، ووفقًا لموقع "health line" الطبى هناك الكثير من أنواع الألم فى منطقة الصدر يشعر بها الكثير من الأشخاص، وتختلف ما بين مرض بالقلب أو الصدر أو الجهاز التنفسى، وهناك معايير لتشخيص الألم ومعرفة أسبابه للوصول للتشخيص الصحيح ومن أبرز هذه المعايير:

الم الصدر
الم الصدر

1- خصائص الألم.

2- رسم القلب أو رسم القلب بالمجهود .

3- المسح الذرى على عضلة القلب .

4- إجراء الأشعة المقطعية المتعددة بالصبغة على منطقة الصدر بالكامل  .

5- القسطرة التشخيصية.

6- حالة إنزيمات القلب لتشخيص الجلطة .

الحزن والم الصدر
الحزن والم الصدر

وجاء فى التقرير أن الوصول للتشخيص الصحيح للإصابة يساعد على الشفاء سريعا من المرض، حيث أن أمراض القلب والشريان التاجى، تختلف عن الإصابة بأمراض الصدر أو التنفس، أو عظام القفص الصدرى.

وأوضح التقرير أن هناك أسباب شائعة من الممكن أن تسبب الإصابة بمنطقة الصدر وليس بالضرورة وجود مرض مزمن للشعور بالألم، مثل التعرض للضغوط النفسية، أو التوتر الشديد، أو الحزن، أو التفكير المستمر بشدة على مدار اليوم، وجميعها أسباب تسبب الإصابة بآلام عرضية فى الجسم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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