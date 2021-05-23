شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح كيفية التعامل مع شخص تعرض لضربة شمس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري طب الطوارئ الدكتور صقر الثنيان كيفية التعامل مع شخص أصيب بضربة شمس.

وأكد في لقاء مع القناة السعودية أن أول هذه الخطوات هو نقل الشخص من المكان الذي فقد فيه الوعي إلى مكان ظل ويفضل أن يكون فيه مكيف هواء.

وأضاف أنه عقب ذلك يتم صب الماء البارد على جسم المصاب، خصوصاً منطقة الرأس والرقبة من أجل تبريد الأعضاء الداخلية.

وتابع أنه من الضروري وضع المصاب على جهته اليسرى والاتصال بالإسعاف بأسرع وقت ممكن لإنقاذ حياته.