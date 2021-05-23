شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للاستعداد قبل إجراء عملية جراحية.. منها نظام غذائى صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط لعملية جراحية في وقت ما، هناك أشياء يمكنك القيام بها في الأيام أو الأسابيع السابقة لزيادة فرصك في الحصول على نتيجة ناجحة، فقط لا تنتظر التاريخ المحدد واتخذ هذه الإجراءات لتكون بصحة جيدة وقوة قدر الإمكان، في هذا التقرير نقدم نصائح يمكنك اتباعها قبل إجراء عملية جراحية، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

5 نصائح للاستعداد لإجراء عملية جراحيةتناول نظامًا غذائيًا صحيًا

في الأيام التي تسبق الجراحة، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، تناول نظام غذائي صحي "يركز بشكل كبير على الفواكه والخضراوات، نحن نعلم أن الالتهاب العام ينخفض ​​عندما تأكل أطعمة من هذه المجموعات الغذائية.

تجنب أيضًا الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والأطعمة الأخرى غير الصحية، حيث أنه بينما يستعد جسمك لعملية جراحية، فإن تجنب هذه الأشياء سيقلل من علامات الالتهاب.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة المزيد من التمارين الرياضية في الأسابيع التي تسبق الجراحة ستزيد من فرصك في المشي في وقت أقرب بعد الجراحة واستعادة عافيتك.

حتى لو لم تكن رياضيًا، يمكن للمرضى تدريب أجسادهم خلال الأسابيع التي تسبق الجراحة حتى شيء بسيط مثل ركن السيارة بعيدًا عن الباب حيث تعمل أو تتسوق يمكن أن يساعدك.

يمكنك المشي 5000 إلى 10000 خطوة يوميًا لزيادة قدرتك على التحمل.

تخلص من العادات السيئة

استغل الوقت قبل الجراحة للإقلاع عن التدخين الذي يمكن أن يؤثر على نومك أو زيادة مستويات القلق، يمكن أن يؤثر التدخين أيضاً على التخدير.

راجع طبيبك لضبط معدلات السكر والضغط وغيرها قبل الجراحة

إذا كان لديك أسبوعان أو أكثر قبل الجراحة ، فمن المهم بشكل خاص أن تُعلم طبيبك بما سيحدث قد يرغب طبيب الرعاية الأولية الخاص بك في إجراء تغييرات في أدويتك لتحسين الجراحة

يجب ضبط ضغط الدم وسكر الدم لديك بشكل جيد حتى يحدث التئام الجروح ، كلما تم التحكم في السكريات بشكل أفضل، خاصة لمرضى السكر، كان الشفاء أفضل.

اسأل طبيبك عن المكملات والفيتامينات التي تتناولها وتأثيرها على الجراحة

تأكد من سؤال طبيبك عن الفيتامينات والمكملات الغذائية، لأن بعضها يمكن أن يتفاعل مع الأدوية الأخرى، وخاصة مضادات التخثر.