ما هى الجرعة الصحيحة من مكملات الزنك كعلاج مساعد محتمل فى حالات كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - يبدى العلماء تحمسًا كبيرًا لإمكانية ظهور الزنك كواحد من الفيتامينات الواعدة لتقليل شدة عدوى كورونا، ووفقًا لتقرير موقع "thehealthsite"، هزت الموجة الثانية من إصابات كورونا الهند ففي الفترة ما بين 25 أبريل و2 مايو ، أبلغت الهند عن 29.44 حالة من حالات الإصابة، وهو أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها من قبل أي دولة في أي فترة.

فوائد مكملات الزنك

هناك العديد من الدراسات التي تدعم فعالية الزنك بتركيز 50 مجم يوميًا في حالات فيروس كورونا، ووفقًا لورقة بحثية نشرتها مجلة Advances in Integrative Medicine Journal، ومن المحتمل أن يقلل الزنك من مخاطر ومدة وشدة عدوى كورونا، خاصةً بالنسبة للسكان المعرضين لخطر نقص الزنك بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مصاحبة وكبار السن، وقد أظهرت الدراسات أن مكملات الزنك تساعد على النحو التالى:

تقلل من حدوث الالتهابات

تقلل من الإجهاد التأكسدي

تقلل من إنتاج السيتوكينات الالتهابية.

50 ملليجرام يوميًا يمكن أن تحميك من كورونا

وفقًا لبحث آخر نُشر في مجلة Clinical Immunology Journal ، فإن استهلاك ما يصل إلى 50 ملليجرام من الزنك يوميًا قد يوفر دورًا وقائيًا ضد فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يكون ذلك من خلال تحسين مقاومة المضيف ضد الالتهابات الفيروسية.

وارتبط نقص الزنك بزيادة التعرض للأمراض المعدية ، بما في ذلك الالتهابات الفيروسية.

ما هي الجرعة الصحيحة؟

الكمية المناسبة من الزنك 50 ملليجرام، وتتوفر بالطبع في عدد قليل فقط من العلامات التجارية التي يمكن حسابها على أطراف الأصابع، ولكن يمكن أيضًا استخدام الزنك كوسيلة وقائية بجرعة أقل من 20 ملليجرام.