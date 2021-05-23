شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة تساعد طفلك فى الحصول على نوم أفضل ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم هو لبنة أساسية للصحة العقلية والجسدية لدى الطفل، حيث أظهرت الدراسات أن الأطفال الذي يحصلون على قسط كاف من النوم بشكل منتظم يتمتعون بصحة جسدية وعقلية أفضل من ناحية قدرات التعلم والذاكرة والسلوك والتركيز، وتؤدى قلة النوم لإصابة الأطفال بالسمنة.

وبحسب ما نشره موقع " POPSUGAR" أفادت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الحرمان المنتظم من النوم يمكن أن يؤدي إلى التهيج وصعوبة التركيز وارتفاع ضغط الدم والسمنة والصداع والاكتئاب، وعلى العكس من ذلك، فإن الأطفال الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم يتمتعون بجهاز مناعي أكثر صحة وأداء مدرسي وسلوك وذاكرة وصحة عقلية أفضل.





ويمكن للنوم الجيد أن يفعل المعجزات لأطفالك، جنبًا إلى جنب مع النصائح الكلاسيكية الداعمة للنوم مثل تجنب الشاشات قبل النوم والحفاظ على برودة غرفة النوم، فإن تناول الأطعمة المناسبة قد يمنح أطفالك دفعة للنوم يحتاجون إليها، في حين أن هذه الأطعمة لن تكون الحل السحري الذي يأمله كل والد، فإن تضمينها في نظام طفلك الغذائي بالتأكيد لن يضر بأي شيء.

9 أطعمة قد تساعد طفلك في الحصول على قسط من النوم الجيد البيض

الكيوى

البيض من الأطعمة المفضلة في وجبة الإفطار وهو مصدر طبيعي للتربتوفان، وهو حمض أميني يلعب دورًا في إنتاج مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية تساعد في تنظيم دورات النوم.

تشير البيانات المنشورة في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition إلى أن تناول حبتين من الكيوي قبل النوم يؤدي إلى النوم بسرعة أكبر بنسبة 42٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون الكيوي قبل النوم.

اللبن

كوب من الحليب الدافئ هو ضمان كلاسيكي للنوم حيث يحتوي الحليب بشكل طبيعي على التربتوفان، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج السيروتونين والميلاتونين - وهما مركبان أساسيان يساعدان الأطفال على الاسترخاء والحصول على دورة نوم واستيقاظ منظمة.

البلح

إذا كان أطفالك يتوقون إلى شيء حلو، يمكن أن يكون التمر حلاً مثاليًا لإشباع تلك الرغبة في النوم ودعمها، تحتوي هذه الفاكهة على عنصرين مغذيين رئيسيين يلعبان دورًا في النوم - فيتامين ب 6 والبوتاسيوم، يمكن أن يساعد الاستمتاع بالتمر منخفض نسبة السكر في الدم بدلاً من الحلوى فائقة السكر في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

المأكولات البحرية

الأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين د والدهون الصحية، ثبت أن استهلاك الأسماك له تأثير إيجابي على نوعية النوم بين بعض السكان، ربما يكون هذا التأثير الإيجابي ناتجًا جزئيًا عن محتوى فيتامين (د) في الأسماك.

إن جعل أطفالك يأكلون وجبات تحتوي على الكثير من التنوع، بما في ذلك الأسماك والمأكولات البحرية، قد يقلل من مخاطر سوء نوعية النوم.

عين الجمل

عين الجمل مصدر غني لهرمون الميلاتونين المعروف أنه يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم النوم، الجمع بين الفائدة الهرمونية للميلاتونين والفوائد المشبعة للدهون الصحية والألياف والبروتينات النباتية التي يقدمها خيارًا ممتازًا لتناول وجبة خفيفة قبل النوم.

من الطرق السهلة لإدراج عين الجمل في النظام الغذائي للطفل ، هو تضمين زبدة الجوز في الوجبات الخفيفة والسندويتشات.

الحمص

غني بالحمض الأميني التربتوفان الذي يعد مفتاحًا لإنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون يلعب دورًا في دورة النوم والاستيقاظ، الحمص غني أيضًا بفيتامين B6 ، وهو عنصر غذائي ضروري لإنتاج السيروتونين، السيروتونين هو المفتاح في دعم النوم، بدلًا من تناول رقائق البطاطس ، قدم لأطفالك بعض الوجبات الخفيفة من الحمص المحمص

الموز

يعتبر الموز غذاءً رائعًا يدعم النوم بسبب محتواه من التربتوفان والمغنيسيوم، تشير البيانات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى مشاكل في النوم، تشمل المصادر الأخرى للمغنيسيوم اللوز والسبانخ، في حال لم يكن طفلك من محبي الموز.

الدجاج

قد تتفاجأ عندما تعلم أن التربتوفان ، الحمض الأميني الموجود فى الديك الرومي ، يوجد أيضًا في الدجاج، هذا الحمض الأميني هو مصدر للسيروتونين ويرتبط بالنوم الصحي.