أسباب تقصف الأظافر وطرق العلاج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

يشتكي الكثيرون من مشكلة تقصف الأظافر، والتي ترجع لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالصحة ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالأظافر.

وأوضحت بوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية، أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والزنك.

ويمكن مواجهة ذلك من خلال التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه الطازجة والدهون الصحية والبروتينات عالية القيمة.

كما قد يشير تقصف الأظافر إلى بعض الأمراض الجلدية مثل الفطريات والأكزيما والصدفية.

وتتسبب العناية الخاطئة أيضا في تقصف الأظافر مثل استخدام المقص والمبرد الخشن لقص وتشذيب الأظافر. وبدلا من ذلك ينبغي استخدام مبرد مصنوع من السيراميك.

كما أن استخدام الأظافر الاصطناعية أو الـ Shellac قد يتسبب في تقصف الأظافر.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع تقصف الأظافر إلى التلامس المتكرر مع المنظفات؛ حيث تتسبب المواد الكيماوية في جفاف الأظافر.

ويحدث ذلك أيضا في حال غسل وتعقيم اليدين بشكل متكرر. ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء قفازات قبل ملامسة المواد الكيماوية.