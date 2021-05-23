كورونا في ليبيا.. 412 إصابة و6 وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 412 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 212 شخصًا، و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 205 إصابات و175 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.





وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 183 ألفًا و311 شخصًا، بينهم 10 آلاف و255 حالة نشطة، ووفاة 3111 شخصًا.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحًا انخفاضًا في الإصابات، وارتفاعًا في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.