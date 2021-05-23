شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضيف عادات الأكل الصحية لنظامك الغذائى اليومى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يلتزم كثير من الأشخاص بالريجيم لفترة طويلة من الوقت، لكن إذا جعلت لك عادات صحية في تناول الطعام بدون حرمان من أي نوع من الأكل يمكن الالتزام بهذه العادات الصحية أطول وقت ممكن، وحتى إذا لم تلتزم بها يوماً يمكنك العودة إليها مرة أخرى، في هذا التقرير نتعرف على كيفية إضافة عادات الأكل الصحية لنظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

كيف تضيف عادات الأكل الصحية لنظامك الغذائي اليومي؟

1- ضع في اعتبارك التخطيط لوجبات الأسبوع المقبل لاستعادة روتينك الغذائي الصحي، وربما أضف وصفة جديدة أو عنصرًا غذائيًا لإضفاء البهجة على الأشياء.

2- قم بتخزين الفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات في ثلاجتك إذا شعرت بالجوع بين الوجبات الأساسية وابتعد عن تخزين الأطعمة المصنعة أو الحلويات أو الأطعمة غير الصحية.

3- لا فائدة من الشعور بالذنب بسبب تناولك وجبة طعام غير صحية في إحدى المرات، حيث تعتبر أيام الطعام السريعة وغير الصحية جزءًا من الحياة ، سواء كان ذلك نتيجة ضغوط الجدول الزمني، أو تناول الطعام بسبب الإجهاد أو مجرد الرغبة في تناول الأطعمة السريعة والسكرية من حين لآخر، إذا كنت تأكل الأطعمة الصحية بنسبة 80٪ من الوقت فأنت بذلك على الطريق الصحيح ولا تفرط في الوجبات غير الصحية.

4-إذا لم يكن لديك وقتاً لإعداد الطعام الصحي قم بترتيب بدائل مثل الأطباق المعدة مسبقًا التي يمكن طهيها بمجرد وصولك إلى المنزل.

5-يمكن أن يساعد استخدام تطبيق أو مجلة لتتبع الطعام لفهم روتينك الغذائي بشكل أفضل في تحديد ومعالجة العقبات المستمرة في أهدافك الغذائية.

6-امنح نفسك الوقت لمضغ الطعام جيداً واحدة من أسهل الطرق لتناول الأكل الصحي هي الإبطاء في مضغ الطعام، غالبًا ما يؤدي التهام الطعام سريعاً إلى الإفراط في تناوله، يستغرق الأمر 20 دقيقة حتى تخبر معدتك عقلك بأنها ممتلئة وتشعر بالشبع.

7-شرب الماء قبل تناول الطعام يساعد أيضًا على الشعور بالشبع وتقليل شهيتك.انظر إلى الأكل الصحي على أنه التزام طويل الأمد

8- بناء نظام غذائي صحي ليس شيئًا يتم القيام به أو التراجع عنه في يوم واحد بدلاً من ذلك ، من الأفضل قياسها على مدار الأشهر والسنوات.