شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية تحليل نسبة الدهون والكولسترول بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل الدهون هو فحص دم يقيس كمية الكوليسترول والدهون التي تسمى الدهون الثلاثية في الدم، وتعطي هذه القياسات للطبيب لمحة سريعة عما يحدث في دمك، ويمكن أن يؤدي الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم إلى انسداد الشرايين، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وبالتالي، يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في التنبؤ بخطر الإصابة بأمراض القلب وتسمح لك بإجراء تغييرات مبكرة في نمط الحياة تقلل الكولسترول والدهون الثلاثية، وفقًا لتقرير لموقع webmed.

كيف تقرأ نتيجة تحليل الدهون؟

يحتوي التقرير عادةً على العناصر التالية ، بالترتيب التالي:

الكوليسترول الكلي: تقدير لجميع الكولسترول في الدم (HDL الجيد بالإضافة إلى LDL الضار، على سبيل المثال، وبالتالي، قد يكون ارتفاع الكولسترول الكلي بسبب ارتفاع مستويات HDL، وهو أمر جيد، أو ارتفاع مستويات LDL ، وهو أمر سيء.

الدهون الثلاثية: نوع من الدهون.

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): الكولسترول الجيد الذي يساعد في الحماية من أمراض القلب.

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): الكوليسترول الضار وهو مساهم رئيسي في انسداد الشرايين.

تتضمن النتائج أيضًا:

نسبة الكوليسترول الكليةHDL: مقدار الكوليسترول الكلي مقسومًا على HDL وهذا الرقم مفيد في مساعدة الأطباء على التنبؤ بخطر الإصابة بتصلب الشرايين (تراكم الترسبات داخل الشرايين).

البروتين الدهني منخفض الكثافة للغاية (VLDL): نوع آخر من الكوليسترول السيئ الذي يتراكم داخل الشرايين.

الكولسترول الكلي في الدم

بشكل عام، يوصي الأطباء بمحاولة الحفاظ على هذا الرقم أقل من 200 مجم / ديسيلتر.

قد تعني المستويات التي تزيد على 200 مجم / ديسيلتر - اعتمادًا على انهيار LDL مقابل HDL أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

المستوى المرغوب فيه: أقل من 200 مجم / ديسيلتر

الارتفاع الحدّي: 200-239 ملجم / ديسيلتر

المستوى المرتفع: أكثر من 240 مجم / ديسيلتر

قد يؤدي ارتفاع مستوى الكولسترول الكلي عن 240 مجم / ديسيلتر إلى مضاعفة خطر الإصابة بأمراض القلب.

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)

يعتمد هدفك الفعلي من قياس البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL على ما إذا كان لديك عوامل خطر حالية للإصابة بأمراض القلب ، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم لكن بشكل عام ، تكون نتائج LDL كما يلي:

المستوى الأمثل: أقل من 100 مجم / ديسيلتر

المستوى القريب من الأمثل: 100-129 مجم / ديسيلتر

الارتفاع الحدي: 130-159 ملجم / ديسيلتر

المستوى المرتفع: 160-189 مجم / ديسيلتر

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) يعبر عن الكولسترول الجيد.

يساعد HDL على حمل الكوليسترول الضار من مجرى الدم والشرايين كما يلعب دورًا مهمًا جدًا في منع انسداد الشرايين، لذلك ، كلما زاد رقم HDL ، كان ذلك أفضل.

بشكل عام ، تعتبر مستويات HDL البالغة 60 مجم / ديسيلتر أو أعلى جيدة وبالمثل ، تعتبر المستويات التي تقل عن 40 مجم / ديسيلتر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب لكن من المهم أن تناقش مع طبيبك المستوى الأفضل في حالتك الخاصة.

الدهون الثلاثية

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون في الدم تم ربطها بأمراض القلب والسكري إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الدهون الثلاثية ، فقد يكون إجمالي مستويات الكوليسترول و LDL مرتفعًا أيضًا.

عادي: أقل من 150 مجم / ديسيلتر

حد مرتفع: 150-199 مجم / ديسيلتر

مرتفع: 200-499 ملجم / ديسيلتر

مرتفع جداً: 500 ملجم / ديسيلتر

يلعب أسلوب الحياة دورًا كبيرًا في مستوى الدهون الثلاثية لديك، ويمكن أن يساهم التدخين والإفراط في الشرب ومرض السكري غير المنضبط والأدوية مثل الإستروجين والمنشطات وبعض علاجات حب الشباب في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.