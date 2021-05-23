طرق لجعل الأطفال موهوبين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 04:34 مساءً - يشير برنامج "دراسة الشباب المتفوق رياضياً منذ سن مبكرة" إلى أن القدرة المعرفية المبكرة (كيفية حل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة) يكون تأثيرها على الإنجاز أكبر من تأثير التدريب والممارسة أو حتى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشخص. لذلك من المهم للغاية أن تعمل على رعاية قدرات طفلك الذكي في وقت مبكر.

ولا يتعين عليك أن تدفع الأطفال إلى أن يصبحوا عباقرة لأن ذلك يمكن أن "يؤدي إلى كل أنواع المشاكل الاجتماعية والعاطفية"، وفقا لعلماء التربية، ولا بأس من اتباع الطرق الآتية.

1 – لا تضغطوا عليه فوق طاقته

لا تضغطوا عليه

لا تعتقدوا مثلاً أن إلحاق الطفل بالكثير من الأنشطة كي يتميز في تلك المجالات، بل يجب إتاحة المجال له لاختيار النشاط الذي يرغب به، إذ يؤثر ذلك الضغط سلباً عليه، وعلى مستواه الدّراسي، وصحته، كما يجب التّأني وعدم التّعجل في إتقان الطفل للمهارة وذلك حتّى لا يُحبط.

2 - مراعاة اهتمامات الجيل الجديد

راعوا اهتمامات الجيل

ينبغي عدم حصر التميّز عند الطفل فيما يرغب به الوالدين، إذ لكلّ جيل ثقافته واهتماماته المختلفة، والتي يجب تَقبُّلها وتَبنّيها، لذا يجب انفتاح الوالدين على الأفكار والتّطلعات المُقترحة من قبل الأطفال، والافتخار بها حتّى إن لم تتوافق مع اهتماماتهم الشخصية.

3 – دعوا الطفل يتقبل أخطاءه

دعوه يتقبل أخطاءه

ينبغي على الوالدين مُساعدة أطفالهم على تَقبّل الخطأ والفشل، للوصول إلى طريق النجاح، لا أن أن يوضع الطفل في قالب يشعر فيه بالندم، ويصل إلى حد لوم نفسه.

4 – التأكيد على السلاسة في التواصل مع الأبناء

لا تضغطوا عليه

من الضروري وجود علاقة مبنيّة على المحبة بين الآباء والأبناء، كي لا تكون قواعد النظام والانضباط المفروضة من قِبل الوالدين سبباً لإعاقة تنمية مواهب أطفالهم، كما يجب على الوالدين الحفاظ على الهدوء في حالات الفشل التي يمر بها الطفل، وذلك لمُساعدته في فهم معنى الفشل، ومتابعة طريقة بعزيمة مرة أخرى.

5 - الفخر بالطفل أمام الآخرين

الفخر به أمام الآخرين

قد يمتلك الطفل مهارةً تُميّزه عن غيره في موضوع أو مجال معيّن، لكن موهبته الناتجة عن مجهود شخصي وعمل جادّ هي التي تتطلّب المدح، والثناء، والدّعم؛ لتطوير ثقته بنفسه وبمهارته.

6 – أفهموه أن المطلوب هو التطور وليس الكمال

عدم المطالبة بالكمال

يجب تشجيع الطفل على كثرة المحاولة والممارسة مراراً وتكراراً؛ لتحسين مهاراته، وتوعيته بأنّ الوصول للهدف يحتاج وقتاً قد يكون طويلاً، وأنّ المهم هو النمو والتطور وليس الكمال.

7 – ليقلد القدوة الحسنة

شجعوه على التقليد المفيد

يجب تعليم الطفل أنّ عملية تقليده لغيره من الأشخاص الموهوبين هو أمر مفيد، حيث يُمكن أن يتعلّم من خبرة من سَبقوه في تحقيق هدفه.

8 – تجنبوا الانتقاد

تجنبوا الانتقاد

يتوجّب على الوالدين الاكتفاء باتخاذ دور المُرشد الذي يقُدم الدعم والمساعدة عند الحاجة، مع تجنب الانتقاد، ويكون ذلك بعد اكتشاف الطفل لموهبته.

9 – لاحظوا ميوله

لاحظوا ميوله

وذلك من خلال ملاحظة اهتمامات الأبناء وسلوكياتهم التي يمارسونها بشكل طبيعي، حيث يُمكن ملاحظة وجود ميول أو رغبة لديهم في شيء معين كالتلوين مثلاً أو غير ذلك.

10 - توفير الفرص

وفروا له الفرص

تتطلّب تنمية المواهب عند الأطفال تقديم فرص لهم، حتّى يتمكنوا من إظهار موهبتهم وتنميتها، فإذا كان الطفل يعشق الموسيقى الرقص مثلاً، فليس هناك مشكلة من تسجيله في إحدى الدورات التي تدعم موهبته.