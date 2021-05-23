شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الحقن الوريدى للخلايا الجذعية يحسن الوظائف الحركية لمرضى النخاع الشوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة لباحثين من جامعة ييل الأمريكية، نشرت في مجلة علم الأعصاب السريري وجراحة الأعصاب، أن الحقن الوريدي للخلايا الجذعية المشتقة من نخاع العظم (MSCs) في المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي أدى إلى تحسن كبير في الوظائف الحركية، وفقًا لموقع ميديكال إكسبريس medicalxpress.



العلماء يصلحون النخاع الشوكي المصاب باستخدام الخلايا الجذعية للمرضى

وأفاد الباحثون الذين شاركوا فى الدراسة الموسعة أنه بالنسبة لأكثر من نصف المرضى، لوحظ تحسن كبير في الوظائف الرئيسية مثل القدرة على المشي أو استخدام أيديهم، في غضون أسابيع من حقن الخلايا الجذعية، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية كبيرة.

وقال كوكسيس واكسمان أحد المشاركين بالدراسة،: ستكون هناك حاجة لدراسات إضافية لتأكيد نتائج هذه التجربة الأولية، لكنه قال أيضا إن هناك المزيد من التفاؤل يشعر به أعضاء الفريق البحثى الذي ينتمى إليه إزاء النتائج التي ظهرت حتى الوقت الحالى فيما يتعلق بتحسين القدرات الحركية لمصابى النخاع الشوكي.

وأشار إلى أن النتائج المماثلة مع الخلايا الجذعية لدى مرضى السكتة الدماغية تزيد من الثقة بأن هذا النهج قد يكون مفيدًا من الناحية السريرية، كما أن تطبيقه على نطاق أوسع قد يضحى نموذجا يمكن الاستفادة منه فى المستقبل بكافة الحالات الصعبة التي تتعلق بالحبل الشوكى.

كما قال واكسمان: فكرة أننا قد نكون قادرين على استعادة وظائفنا بعد إصابة المخ والحبل الشوكي باستخدام الخلايا الجذعية للمريض هي من الأفكار التي أثارت اهتمامنا لسنوات مضيفا أن الاستفادة من الخلايا الجذعية بهذه الطريقة تعطى الأمل لمن تعرضوا لإصابات أو لضرر فى الحبل الشوكى.