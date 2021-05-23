شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار جهاز اهتزازي ثنائي الأبعاد لماكينات التفريز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تسجيل براءة اختراع جديدة بالجامعة بعد نجاح فريق بحثى في ابتكار تصميم جهاز اهتزازيًا ثنائي الأبعاد مطور ليتم تطبيقه في ماكينات التفريز للتغلب على بعض مشاكل التصاميم المطورة الاهتزازية ثنائية الأبعاد.

وأوضح «الجوهرى»، أن الجامعة تسعى لربط البحث العلمى بالصناعة وتضع أولوية لدعم الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتتوصل إلى حلول لمشاكل الصناعة بهدف دعم تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030،مشيرا إلى ان أهمية هذا الابتكار تكمن في التغلب على بعض الصعوبات التي تواجهها الصناعة حيث يوفر الابتكار أسلوب تصنيع للمعادن الصلبة الصلبة التي يصعب تشغيلها وقطعها.

وقال الدكتور مهاب حسام الباحث الرئيسى بالمشروع، أنه أصبح من الصعب في الوقت الراهن مواجهة الطلب المتزايد على تصنيع المكونات المصغرة الدقيقة المصممة من مواد صعبة القطع والهشة من خلال عمليات التصنيع التقليدية والمتقدمة، موضحا انه لحل تلك المشكلة نجح الفريق البحثى في إدخال الاهتزاز إلى عملية القطع من خلال تطبيق تردد معين من الاهتزاز، وهو ما يطلق عليه القطع بمساعدة الاهتزاز (VAM) حيث يتم تطبيق الاهتزاز بطرق مختلفة في العمليات التكنولوجية لتحسين أداء الآلات.

وأوضح «مهاب»، أن الفريق البحثى كان قد سجل براءة اختراع أحادية الأبعاد واستمرارا في اعمال التطوير توصل الفريق البحثى إلى ابتكار الجهاز ثنائى الابعاد لتحسين الأداء في عملية القطع، مؤكداً أن تقنيات التصنيع بمساعدة الاهتزاز مؤخرا اصبحت مجال اهتمام للعديد من التطبيقات الهندسية، ومن الممكن أن يؤدي إدخال الاهتزاز في عمليات التشغيل إلى تحسينات عند تطبيقه بطريقة خاضعة للرقابة.

واشار إلى ان براءة الاختراع تستهدف تطبيق والتحكم في الاهتزاز ثنائي الأبعاد للشغلة أثناء عملية التفريز وذلك من أجل تحسين أداء عملية القطع.

وأضاف أن العديد من الباحثين قاموا بتصميمات مختلفة لتطبيق الاهتزاز ثنائي الأبعاد للحصول على أداء أفضل للقطع في عملية التفريز، ولكن هذه التصاميم لديها بعض المشاكل التي تؤثر على دقة وأداء الاهتزاز المطبق أثناء عملية القطع وعليه يقدم هذا الابتكار تصميم جهاز اهتزازيًا ثنائي الأبعاد مطور ليتم تطبيقه في ماكينات التفريز للتغلب على بعض مشاكل التصاميم المطورة السابقة الاهتزازية ثنائية الأبعاد.