شكرا لقرائتكم خبر عن من هم المرضى المعرضين للإصابة بالفطر الأسود ونصائح لحالات كورونا الخفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور وباء كورونا، فإن التقارير عن المضاعفات التي يسببها الفيروس أصبحت مستمرة، مؤخرا تم الإبلاغ عن عدة حالات من الفطريات السوداء أو فطر الغشاء المخاطي لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن هذا ليس مرضًا جديدًا، إلا أن حالات الإصابة به كانت منخفضة قبل ظهور فيروس كورونا، ومع ذلك، أدى الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ارتفاع حالات هذه العدوى الفطرية النادرة والمميتة.



مرضى كورونا المعرضين للفطر

مرضى كورونا الذين يعانون من الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود

وفقًا للتقارير المنشورة على موقع " thehealthsite" ، من المرجح أن يصاب مرضى السكري بالفطر الأسود أكثر من أولئك الذين لا يعانون من مرض كامن، فمرضى السكري (أولئك الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط) ، واستخدام الستيرويد ، والإصابة بالكورونا تزيد من خطر الإصابة بداء الغشاء المخاطي. لذلك ، يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام والتحكم فيها.

ووفقا للأطباء، فأن فطر الغشاء المخاطي لم يُشاهد سابقًا إلا في الأشخاص المصابين بداء السكري، وهو اضطراب ترتفع فيه مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) بشكل غير طبيعي.

كما أن مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، وأولئك الذين خضعوا لعملية زرع والأشخاص الذين يتناولون مثبطات المناعة (الأدوية التي تضعف جهاز المناعة) اعتادوا الحصول عليها أيضًا، ولكن الآن بسبب فيروس وطرق علاجه ، لوحظت زيادة في عدد الحالات ".

المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالفطريات الفطرية، كما أن المرضى الذين يخضعون لعلاج كوفيد -19 ، والذي يبدو أنه يثبط نشاط الجهاز المناعي، فهويعرض هؤلاء المرضى لخطر أكبر للإصابة بعدوى الفطريات السوداء.

يجب على مرضى كورونا تجنب الستيرويد

أوصى الأطباء مرضى كورونا المصابين بنوع معتدل من العدوى بالابتعاد عن المنشطات أو" الستيرويد" لأنها تزيد من خطر الإصابة بعدوى ثانوية مثل فطار الغشاء المخاطي، ولا يمكن استخدام الستيرويد إذا كان مستوى تشبع الأكسجين لدى الشخص المصاب بفيروس كورونا طبيعيًا ويتم تصنيفه على أنه متوسط ​​سريريًا.

ونصح أولئك الذين يتناولون الستيرويد بمواصلة فحص مستويات السكر في الدم لأنها يمكن أن تصل إلى 300 إلى 400، والجرعات العالية منها التي يأخذها مرضى كورونا لا فائدة منها، فيما أن الجرعات الخفيفة إلى المعتدلة جيدة بما فيه الكفاية.

ووفقًا للبيانات ، يجب إعطاء المنشطات لمدة خمسة إلى 10 أيام فقط (كحد أقصى). علاوة على ذلك ، تزيد الستيرويدات من مستوى السكر في الدم مما يصعب السيطرة عليه. وهذا بدوره يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بالفطريات ".