افضل 5 مشروبات لحرق الدهون ..تعرفي اليها

بيروت - نادين محمد - ترغب الكثير من السيدات في خسارة وزنها والتخلص من الدهون المزعجة في الجسم خلال وقت قصير. ولأنّ بعض أنواع الحميات لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة بسبب عدم تأثيرها على عملية الأيض ، نقدم لكِ هذه مشروبات لحرق الدهون والقاطعة للشهية أحياناً والتي تمكنك من تحقيق غايتك، أي من أن تتخلّصي من وزنك الزائد من دون أن تبذلي الكثير من الجهود.

الشاي الأخضر



إشربيه يومياً ولا تتردّدي، يحتوي الشاي الاخضر على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المفيدة لصحتك والتي تساعد جسمك على التخلّص من الدهون بشكل سريع. لكن، لكي يكون تناوله أمراً فعالاً، لا بدّ له من أن يشكل جزءًا من نظام صحّي غذائي يتضمن أيضاً 30 دقيقة من ممارسة التمارين يومياً. وهكذا ستحصلين على نتائج أكثر من مرضية: قوام مثالي وخال من الدهون.

الألوي فيرا



ثمّة نبتة سحرية يمكن خلاصتها أن تساهم في خسارتك وزنك الزائد. بالفعل، إنها الألوي فيرا المعروفة بمفعولها المضاد للسموم والتي يُنصح بتناول عصيرها في إطار عدد من الحميات الرامية إلى خسارة الوزن، ولا سيما أنّه يسهل عملية الهضم ويعمل على تنظيم الجسم خلال أيام معدودة. إذاً، ماذا تنتظرين؟ لمَ لا تسارعين إلى إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي؟



الجنسنغ السيبيري



يُنصح بتناوله الأشخاص الذين يحارون بشأن الوسائل التي يمكنهم اعتمادها من أجل خسارة الوزن الزائد والتخلّص من الدهون المتراكمة في غير ناحية من أجسامهم، إذ إنّه يحدّ من الرغبة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكّر ويساعد على تعزيز استقرار مستوى السكّر في الدم، لا سيما أنّ ارتفاع هذا المستوى يؤدي إلى تراكم الدهون، ما يعني خسارة الوزن بشكل طبيعي، سهل وسريع.



خلّ التفاح



هو الوصفة السحرية التي يمكن أن يطبقها الأشخاص الراغبون في خسارة الوزن الزائد. يساهم خلّ التفاح ، خلال عملية الهضم، في إبطاء تخزين الدهون ويحدّ من الشعور بالرغبة في تناول الطعام، كما أنه يسهّل الهضم. واعلمي أيضاً أنّه لا تترتب على تناوله أيّ آثار جانبية، خلافاً لما هي عليه حال الأدوية القاطعة للشهية. ألا يُعدّ هذا خبراً ساراً؟



الشاي بالزنجبيل



هل تعلمين أن الزنجبيل يعمل على رفع درجة حرارة الجسم؟ بالفعل، واعلمي أيضاً أن هذا يحفز عملية الأيض، ما يعني حرق المزيد من الدهون خلال وقت قصير. ولا تنسي أيضاً خصائصه المعززة لعمل الجهاز الهضمي والقاطعة للشهية.