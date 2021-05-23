وصفات تنحيف الخصر من دون رجيم قاسٍ

بيروت - نادين محمد - يُعاني العديد من السيدات من الخصر السمين المليء بالشحوم، وهي من المشاكل المنتشرة بين السيدات، والتي تتسبب فى قله الثقة بالنفس، لأنها تُظهر الجسم بشكل غير جيد وغير متناسق، وهناك العديد من الوصفات التي لا تُحصى ولا تُعد لخسارة الوزن، ولكن اليوم سوف نتحدث عن طرق بسيطة وفعالة لتنحيف الخصر من دون اتباع رجيم قاسٍ.

وصفة غذاء ملكات النحل والزعتر

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المكونات:

ملعقة صغيرة غذاء ملكات النحل

ملعقة كبيرة من الزعتر

ملعقة كبيرة من الزنجبيل

ملعقة كبيرة من القرفة

ملعقة كبيرة من الخردل

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من القرنفل

طريقة التحضير والاستخدم:

تُخلط المكونات جيداً مع القليل من الماء وتُشكل أقراصاً.

يمكنك أن تتناولي تلك كأقراص بعد كل وجبة يومياً، فهي ذات نتيجة رائعة لحرق الدهون.

وصفة الليمون والقرفة

المكونات:

4 ملاعق من عصير الليمون

3 ملاعق من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من القرفة

حبة واحدة من الفجل الأبيض

حبة واحدة من الزنجبيل

طريقة التحضير والاستخدام:

يُوضع الزنجبيل والفجل وعصير الليمون في الخلاط الكهرباء ويخلط جيداً.

يُضاف العسل والقرفة ويخلط مرة أخرى حتى يتجانس.

يمكنك تناول ملعقة كبيرة من هذا الخليط 3 مرات يومياً قبل أي وجبة.

يُحفظ باقي الخليط في الثلاجة لحين الاستخدام مرة أخرى.

احرصي على تكرار تلك الوصفة يومياً لمدة أسبوعين.

وصفة أوراق العنب والليمون

المكونات:

أوراق العنب الطازجة

حبتان من الليمون مقطعتان شرائح دون تقشير

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

ملعقة صغيرة من مبشور الزنجبيل

كوبان من الماء

طريقة التحضير والاستخدام:

يُحضر أناء ويوضع فيه الماء وجميع المكونات.

يوضع الإناء على النار حتى يغلي جيداً.

تُترك المكونات منقوعة لمدة ليلة كاملة.

يُصفى ويُشرب منها بعد تناول الوجبات اليومية.

يُكرر يومياً لمدة أسبوع وسوف تشعرين بالفرق.

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