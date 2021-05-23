شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أقرب بدر عملاق الأربعاء المقبل.. هل ستتمكن مصر من مشاهدته؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد سماء الكرة الأرضية يوم الأربعاء المقبل أقرب بدر عملاق هذا العام 2021، الذي يتميز بتزامنه مع خسوف كلي للمرة الأولى منذ عامين ونصف، إلا أن الخسوف غير مشاهد في مصر والعالم العربي لحدوثه نهارا.

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة، في بيان أصدره اليوم، إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362،146 كيلو متر، والتسمية العلمية هي بدر الحضيض بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض.

وأوضح أن القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة (11:14 صباحا بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 357،461 كيلو متر وذلك بعد 9 ساعات و24 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض.

وأكد أن هذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30% من أصغر قمر بدر (أوج) سيحدث في ديسمبر القادم، وهو أقرب قليلاً إلى الأرض بحوالي 157 كيلو مترا فقط من البدر العملاق في 26 أبريل الماضي.

ولفت إلى أن البدر العملاق سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وسيكون بلون برتقالي بسبب مكونات الغلاف الجوي حول الأرض التي ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق وستتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.

وشدد على أن البدر العملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي .

وأشار إلى أنه نظرا لأن تأثير البدر العملاق سيكون صغيراً، فلن يؤثر على توازن طاقة كوكبنا الداخلية لأن المد والجزر يحدث يوميا لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.