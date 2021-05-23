شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: الفطر الأسود لا يوجد فى مصر ويصيب مرضى كورونا والإيدز بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إن الفطر الأسود هو وغيره مثل الفطريات الأخرى وظيفتها إنها تهاجم الجسم عند انهيار جهاز المناعة وضعفه، موضحا إنه عندما يكون جهاز المنعة قويا فانه هذا الفطر لا يستطيع أن يدخل الجسم، ولا تستطيع أن تسبب أمراضا للشخص.



الفطر الاسود فى مرضى كورونا والايدز

وقال، إن الفطر الأسود لا يوجد في مصر وغير منتشر على الاطلاق بين مرضي كورونا في مصر، وإن الشخص الذى يدخل الرعاية فى حالات مرضى كورونا، والذى يعانى من الفشل التنفسي مناعته تنخفض لعدة عوامل نتيجة ضعف المناعة نتيجة تناول المضادات الحيوية بكثرة واستخدام أجهزة كثيرة للتنفس الصناعى، وأجهزة أخرى يتم الاستعانة بها من أجل اطعام الشخص أو مساعدته على التنفس أو طرق أخذ الحقن، وتناول الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى الحالة النفسية للمريض، كل هذه العوامل تؤدى إلى ضعف المناعة لدى مرضى الرعاية المركزة.

وأوضح، إن هناك فطريات وبكتيريا تنتشر بكثرة في غرف الرعاية المركزة، مثل بكتيريا ميرسا وهى بكتيرية اشتهر انتشارها بكثرة في غرف الرعاية المركزة، حيث أن المريض يكون عرضه للإصابة إما ببكتيريا ميرسا أو الفطريات مثل الفطر الأسود أو فطر كربتوكوكس نيوفورمانس، وهو فطر يصيب المرضى بالرعاية المركزة، وقد يؤدى إلى التهاب بالمخ أو الكلى أو يصيب العين، وكلها فطريات وبكتيريا نراها فى حالات مرضى فيروس نقص البشرية "الايدز"، موضحا إنه في حالة الإصابة بعدوى فيروس الايدز تحدث مثل هذه المضاعفات نتيجة انهيار الجهاز المناعى وعدم تناول المريض أدوية الايدز التي تسيطر على تكاثر الفيروس وتعيد الجهاز المناعى إلى لياقته.



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وأضاف، إن الفطر الأسود يصيب المرضى نتيجة انهيار جهاز المناعة، وهو موجود في غرف الرعاية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعى من مريض لآخر دون تعقيمها التعقيم اللازم نتيجة وجود نقص فيها بالمستشفيات، كما أن الفطر ينتشر في الرطوبة والتي تنتشر في أجواء المستشفيات والرعايات المركزة، حيث تتوافر البيئة المناسبة للتكاثر، حيث يصيب العين والمخ والكلى والرئة، وعندما يكون خارج الجسم ينتشر على شكل بقع سوداء، مؤكدا إنه غير منتشر في مصر، ولا ينتشر إلا فى حالة انهيار جهاز المناعة، وفى البيئة الرطبة الموجودة في معظم غرف الرعاية المركزة.