شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لتناول المكسرات المنقوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المكسرات رائعة لتعزيز الصحة العامة، حيث إن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يمكن أن تعزز صحة جيدة بطرق مختلفة، وبينما نستهلك جميعًا المكسرات فإن القليل منا يدرك حقيقة أن المكسرات المنقوعة أكثر صحة من النيئة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

ويشير الموقع إلى أن المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا ينصحون بنقع الزبيب قبل تناوله نظرًا لفوائده الصحية التي تفوق تناوله نيئًا، حيث تقول أخصائية التغذية الهندية كافيتا ديفجان إن تناول الزبيب المنقوع يوفر العديد من العناصر الغذائية، حيث أنه مفيد لصحة العظام كما أنه غنى بالحديد والكالسيوم وفيتامين ب والبوتاسيوم، كما يعمل كملين خفيف ويمنع الإمساك.

تمامًا مثل نقع الزبيب، فإن نقع اللوز يجعله أكثر قابلية للهضم ويقلل من مضادات المغذيات التي تتداخل وتمنع امتصاص الجسم للعناصر الغذائية كما يساعد في إنقاص الوزن وتعزيز وظائف المخ وتخفيض مستويات الكولسترول الضار في الدم كما أنه مفيد لصحة البشرة كما أنه مفيد لمرضى السكرى من النوع 2 وكذلك يحمى من السرطان ويساعد في محاربة التوتر ويعزز النوم بشكل أفضل كما أنه يدعم صحة الشعر ويمنحه طولًا ولمعانًا وكذلك يدعم صحة الأسنان.

ونفس الحال بالنسبة للجوز أو عين الجمل حيث يسهل هضمه عند نقعه عن تناوله نيئًا كما أنه يخفض من حرارة الجسم لذلك فهو مفيد جدًا تناوله خلال فصل الصيف.

- فيما يلى.. الكمية المناسبة من المكسرات التي ينصح بتناولها يوميًا من أجل التمتع بصحة جيدة:

الزبيب من 5-7 حبات يوميًا.

الجوز (عين الجمل) من 2-3 حبات يوميًاز

اللوز من 7-10 حبات يوميًا.