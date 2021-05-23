شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح فعالة للحفاظ على ضغط الدم فى مستوياته الطبيعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العوامل التي تسبب ارتفاع ضغط الدم، ولا شك أن نمط الحياة والطعام الذي نتناوله بالترتيب والمساعدة في إبقائه بعيدًا، وفى التقريرالتالي نرصد النصائح الحيوية للحفاظ على مستويات ضغط الدم المرتفعة تحت السيطرة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

تحقق من مستوى الصوديوم:

تناول ملح الصوديوم بكثرة يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم، كما أن ارتفاع الصوديوم في الجسم يعرقل وظائف الكلى، ويعيق إزالة الماء الزائد من الدم ، وهذا يساهم مرة أخرى في ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي، اجعل ملح الصوديوم المنخفض جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.



ملح

تناول المزيد من الفاكهة تناول المزيد من الفاكهة الفاكهة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، لأنه إلى جانب الحفاظ على مستويات الملح تحت السيطرة، يجب أن نتوخى أيضًا زيادة تناولنا للبوتاسيوم (K)، فائدة البوتاسيوم بسيطة فهو يحيد الصوديوم وبالتالي يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم، لذا تأكد من أن لديك على الأقل مصدرين جيدين للبوتاسيوم كل يوم.

الفاكهة تقليل السكر: تقلي السكر يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم مثل الملح، لذلك حافظ على مستوى السكر المضاف في النظام الغذائي الذى تتبعه.

قطع السكر

تخلص من الدهون المتحولة:

يؤدي استهلاك الدهون المتحولة إلى ارتفاع ضغط الدم لذلك تجنب جميع الدهون المتحولة أو الدهون المهدرجة التي تم تعديلها بهذه الطريقة لإطالة عمرها الافتراضي يشمل ذلك الأطعمة المقلية والسمن النباتي والزيوت النباتية ومختلف أنواع الزبدة القابلة للدهن.



الدهون المتحولة

خفض التوتر خفض التوتر هناك فئة خاصة تسمى ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالتوتر، وللتوتر علاقة مباشرة بارتفاع ضغط الدم العديد من السلوكيات الأخرى مثل الإفراط في تناول الطعام وشرب الكحوليات وعادات النوم السيئة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم.