فوائد النعناع للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً -

الأم في رحلة بحث دائمة عن كل ما يفيد طفلها من أطعمة وأعشاب.. تساعده على النمو والتعافي من بعض الأمراض، والنعناع من الأعشاب التي يمكن أن تكون مفيدة للرضيع بداية من الشهر السادس.. وهي المرحلة التي يبدأ فيها التعود على نكهات جديدة ومختلفة عن لبن الثدي أو لبن الزجاجة، إذ يعد مشروب النعناع من النكهات الجريئة ليكتشف مذاق الأطعمة بعيداً عن حليب الثدي، وفي الوقت نفسه وسيلة علاج غير مباشرة للطفل من أعراض كثيرة من الأمراض التي تصيبه.. معنا خبيرة التغذية الدكتورة منال الشامي؛ للشرح والتفصيل

النعناع نبات عشبي قديم

يحتوي نبات النعناع على خصائص مهدئة

النعناع نوع من أنواع النباتات العشبية المعمرة، تنمو على أطراف السواقي، وحول التجمّعات المائيّة، يتميّز بأوراقه الخضراء، ورائحته المحبّبة

ولقد استخدم النعناع منذ القدم كعشبة طبية، ولا يزال يستخدم في العديد من التطبيقات الصناعيّة والغذائيّة

يحتوي نبات النعناع على مركبات وخصائص مهدئة، تخفف من حدة بعض المشكلات الصحية للرضع؛ كاحتقان الأنف والتهاب الحلق

كما أن هناك العديد من الزيوت والمراهم والمستحضرات التجميلية والعلاجية المصنوعة من نبات النعناع؛ نظراً لاحتوائه على نسبة وافرة من الأملاح

والبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون المشبعة، والفيتامينات، والألياف، ومضادّات الأكسدة

ويحتوي النعناع على الزيوت الطيارة الضروريّة لصحة الجسم، ولهذا تستخدم أوراقه في العديد من الوصفات الطبيّة الشعبيّة؛ عن طريق نقعها في الماء المغليّ لمدّة ربع ساعة

ثمّ يُشرب المنقوع، أو عن طريق استنشاق البخار المتصاعد، أو إضافة أوراق النعناع إلى السلطة .

. ويتم استخراج الزيوت الطيارة من الأوراق، أو مادة المنثول باستخدام عملية التقطير، واستخدامها في معالجة بعض الأمراض المختلفة

فوائد النعناع للرضع

يقضي النعناع على الحساسية الموسمية للرضع

يحتوي النعناع على فيتامينات "أ" و"ب" و"ج"، ومعادن متعددة؛ كالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز وله العديد من الفوائد الصحية للأطفال الرضع؛ فهو يحارب الحساسية، لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهابات كما يساعد على التغلب على الحساسية الموسمية التي يصاب بها الأطفال الرضع كما يعالج النعناع نزلات البرد؛ لأنه يحتوي على مواد عطرية تطرد البلغم والمخاط المخزنيْن في الجهاز التنفسي للرضع . يخفف من التهاب الحلق والسعال للأطفال الرضع؛ لأن النعناع له تأثير مهدئ وملطف يخفف من عسر الهضم، ويهدئ اضطرابات المعدة، ويساعد على التخلص من الغازات والانتفاخ للرضع

فوائد النعناع للأطفال

يحافظ النعناع على نضارة بشرة الطفل

مفيد لطفلك إذا كان يعاني من مشكلات متعلقة بحركة الأمعاء غير المنتظمة، ويخفف من آلام العضلات أو البطن لدى الرضع، عند استخدام زيته

يهدئ بشرة طفلك ويخفف احمرارها، ويحافظ على نضارتها، عند استخدام زيته موضعياً

يساعد على الشفاء من لدغات الحشرات أو الحروق أو الطفح الجلدي لدى الأطفال الرضع

يعزز الجهاز المناعي للرضع والأطفال ؛ بفضل احتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن

يعزز صحة الدماغ والجهاز العصبي؛ لاحتوائه على حمض الفوليك، كما يعالج مشكلات اللثة، ويقضي على رائحة الفم الكريهة

يساعد على نمو العظام لدى الأطفال والرضع؛ لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين "أ " فوائد النعناع للأطفال

يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويزيد من إفرازات الغدد اللعابية، ويحسن أنشطة الإنزيمات الهاضمة

ينظم عملية الهضم ويتغلب على الحموضة

يعالج النعناع حالات عسر الهضم

يعالج حالات عسر الهضم

يفتح الشهية ويزيد الرغبة في تناول الطعام

يعالج مشاكل القولون العصبي، ويخفف من أعراضه

يهدئ الآم المغص وتقلصات المعدة

يخلص الجسم من الانتفاخ والغازات

ينعش النفس ويطهر الفم ويقضي على البكتريا المسببة للروائح الكريهة

يمنع تسوس الأسنان ويخفف آلامها

يخفف أعراض الربو، والاحتقان في الأنف، وفي الحنجرة، ويوسع القصبات الهوائية

يعزز صحة الفم ويحارب انتقال العدوى عن طريق الفم

يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي، ويخفف آلام الالتهابات؛ نظراً لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات

يسرع علاج الأنفلونزا ونزلات البرد

يخفف السعال ويطرد البلغم

يسكن الآم الطفل ويساعده على الاسترخاء

يزيد الوظائف المعرفية والذاكرة واليقظة عند الأطفال

يعالج حالات الإسهال ويمنع الإمساك

ينشط الدورة الدموية في الجسم ويطرد الديدان المعوية

تحذير خاص

الاهتمام بغلي منقوع النعناع لوقت طويل