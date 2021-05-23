كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - يتخذ الأطباء قرار الولادة القيصرية لعدة أسباب ترتبط بالجنين وبصحة الحامل، وبعد الخروج من العملية القيصرية قد تحدث بعض الأعراض التي تستوجب الرعاية الصحية، ولذلك يشرح لك الدكتور أحمد حاج محمد، إختصاصي النساء والولادة أهم ما يمكن أن تتعرضي له بعد خيار العملية القيصرية كالآتي.

ما هي الولادة القيصرية؟

هي طريقة خروج الجنين عن طريق البطن بعد عمل شقٍّ فيه، وفي الرحم من 7 إلى 10 سم بشكل أفقي فوق المنطقة التناسلية، ويتم ذلك بعد تعسُّر الولادة الطبيعية، وتعطى الحامل في هذه الحالة تخديراً نصفياً أو كلياً، ويتم خياطة الجرح بعد خروج الجنين والمشيمة.

أعراض ما بعد الولادة القيصرية

تعاني الأم من عدة أعراض

الغازات

تتراكم الغازات في الأمعاء، أو ما يعرف بالريح " الأرياح" والتي يجب التخلص منها بعد الولادة القيصرية.

في حال مرور أربع وعشرين ساعة على عدم خروج الغازات فيجب استشارة الطبيب.

وفي حال ظهور بعض الأعراض مثل القيء والإنتفاخ فيجب عدم مغادرة المستشفى.

الصداع

تشعر الأم بعد الولادة القيصرية بالصداع وكذلك الدوخة، والسبب في ذلك هو التخدير الذي تلقته أثناء العملية سواء كان كلياً أو نصفياً.

كما أن الأم تعاني من الأنيميا مما يسبب لها الصداع.

وتعاني من الصداع بسبب النوم في السرير لفترة طويلة، ويجب أن تتحرك لكي تتخلص منه.

ويمكن أن تشرب الشاي المضاف له أوراق النعنع.

ارتفاع البطن

من الطبيعي أن يحدث عند كل النساء اللواتي يلدن بهذه الطريقة أن يبقى البطن مرتفعاً.

ولا داعي لربط البطن بالحزام لكي ينزل الكرش الذي يتكون غالباً بسبب الكثرة في الطعام، خاصة تناول اللحوم البيضاء البلدية الدسمة وغيرها مثل الحلاوة الطحينية والموغات "الحلبة المطحونة المطبوخة بالسمن البلدي".

كما أنه لا داعي للنوم على البطن للتخلص من الكرش الذي يبدأ في الاختفاء تدريجياً خلال أشهر بعد الولادة.

تضر ر غرز الخياطة في البطن

يجب أن ت ستمري بتناول المضاد الحيوي لمنع التهاب الغرز.

ويجب أن تحصلي على تغذية جيدة ومتوازنة، لأن فقر الدم يؤدي إلى التهاب الجرح وتكون الصديد، ولذلك يجب أن تهتمي بتقوية جسمك ومناعتك.

كما أن الاهتمام بالنظافة الشخصية يلعب دوراً كبيراً في شفاء غرز الولادة القيصرية.

ولا تنسي أن لون وشكل جرح الولادة يكون بشعاً في الأيام الأولى، فلا داعي للتوتر والهلع فسوف يتحسن منظره مع مرور الأيام.

عدم تناول المضاد الحيوي حسب وصفة الطبيب وفي موعده؛ هو السبب الأول لحدوث التهاب الغرز، مع عدم العناية بالنظافة الشخصية.

صعوبة الرضاعة الطبيعية

لا تتخلي عن الرضاعة الطبيعية