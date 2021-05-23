كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً -

جدول محتوى

1-رياضة المشي للحامل

2-مدة المشي للحامل في الشهر التاسع

3-طريقة مشي الحامل في الشهر التاسع

4- أهم فوائد المشي للحامل

5-أهمية التمارين الخفيفة في فترة الحمل

6-متى يُمنع المشي للحامل؟

أشهر الحمل التسعة من أكثر الفترات التي تعاني فيها المرأة من الآلام ، فهي تخاف على نفسها وحملها وصحة جنينها.. لهذا نجد بعض الحوامل يوقفن جميع أنشطتهن، كممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة ومن ضمنها المشي، وهنا يُطرح السؤال: متى تبدأ الحامل المشي استعداداً للولادة؟ وهل هناك مخاطر محتملة من ممارسة المشي في الثلث الأخير من الحمل؟ وما المدة المطلوبة، ومتى وكيف؟.. عن هذه الأسئلة يجيب الدكتور بهاء حامد أستاذ طب النساء والتوليد

1- رياضة المشي للحامل

الأطباء ينصحون برياضة المشي في الشهر التاسع

المشي من التمارين الرياضية التي تناسب الحامل، ويمكنها ممارستها في أي وقت من الحمل وله فوائد مهمة خاصةً في الشهر التاسع

المشي من أكثر التمارين الرياضية أماناً خلال فترة الحمل، ويمكن للحامل ممارسته في أي مكان

في الشهر التاسع ينصح الأطباء بممارسة التمارين الرياضية، وعلى رأس القائمة رياضة المشي لتحسين صحة الحامل والجنين

2- مدة المشي للحامل في الشهر التاسع

يوصي الأطباء بالمشي للحامل لمدة 150 دقيقة أسبوعيا

إذا لم تمارسي الرياضة قبل الشهر التاسع، فيمكنكِ البدء بـ15 إلى 30 دقيقة يومياً، خمسة إلى ستة أيام أسبوعياً

ثم التدرج لـ45 دقيقة يومياً، خمسة إلى ستة أيام

وبعدها يمكنكِ المشي لمدة 60 دقيقة يومياً لمدة خمسة إلى ستة أيام أسبوعياً

وإن لم يكن لديكِ الوقت لذلك، فيوصى بالمشي على الأقل لمدة 150 دقيقة أسبوعياً

3- طريقة مشي الحامل في الشهر التاسع

على الحامل المشي في طرق ممهدة

قسّمي وقت المشي اليومية، مع الحصول على قسط من الراحة بين الأقسام، قومي بالإحماء قبل البدء ، وخلال المشي يكون كعبكِ أول ما يلمس الأرض ثم تليه بعد ذلك أصابع قدميكِ

امشي في طرق ممهدة وتجنبي المنحدرة بشدة، والأفضل المشي في تراك خاص إذا كنتِ قد اقتربتِ من موعد الولادة

احرصي على الراحة بين الحين والآخر، وعند مواجهة أي ألم بالحوض أو الظهر خلال المشي توقفي، ثم أخبري طبيبك بذلك

4- أهم فوائد المشي للحامل

المشي يمنح الحامل والجنين وزنا صحيا مناسبا

رياضة المشي في فترة الحمل تمنحكِ نشاطاً وتساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلاتك

المشي يمنحكِ ويمنح جنينكِ وزناً صحياً مناسباً، فتكون الولادة الطبيعية أسهل، كما أن المشي يساعد على تقليل خطر تسمم الحمل

يساعد المشي في الحصول على وزن صحي وخفض نسبة الكولسترول بالدم، وبذلك يحافظ على مستوى ضغط الدم خلال الحمل، ويجنبكِ خطر الولادة المبكرة

المشي كمعظم التمارين الرياضية يحفز الجسم على إفراز الإندورفين وهو هرمون يساعد على تخفيف الضغط وتحسين الحالة المزاجية

المشي خلال الحمل يزيد من المرونة ويقوي عضلات فخذك، فيكون وسيلة ممتازة لولادة سهلة وسريعة وبألم أقل

تخفيف الألم..الناتج عن تحمّل جسدك وزنك الزائد ووزن الجنين، خاصًة إذا كنتِ تميلين إلى الراحة المفرطة

يساعد المشي على شد عضلات الرجل وتقويتها ، كما يقلل المشي من اضطرابات النوم والأرق ويساعد على منع الإمساك والدوالي والشد العضلي

لا تنسي ارتداء حذاء رياضي مريح، حمل زجاجة مياه معكِ لتجنب الجفاف وارتفاع درجة حرارة جسمكِ

وضع واقٍ للشمس وارتداء قبعة عند ممارسة المشي نهاراً، المشي في الصباح الباكر يساعد على الولادة الطبيعية

عليك بالتواصل مع طبيبك لدى الشعور بأي مشكلة، وعدم إجهاد نفسكِ بشكل زائد وعدم تجاهل أي علامات تلاحظينها

5- ما أهمية التمارين الخفيفة في فترة الحمل؟

المشي للحامل..يقلل من الام الظهر

تجنب الشد العضلي في أثناء الحمل

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري ألحملي

تقليل آلام الظهر خلال الحمل

تقليل حالات الإمساك والانتفاخ

تحسين مزاجك ومستويات الطاقة لديك

المساعدة على النوم بشكل أفضل

الوقاية من زيادة الوزن

6- متى يُمنع المشي للحامل؟

المشي للحامل يساعدعلى إعادة السكر إلى مستواه العادي

قد يمنع الطبيب الحامل من المشي أو ممارسة أي رياضة.. إن كان حملها ضعيفاً أو هناك علامات إجهاض منذرة، أو تعاني من وجود انقباضات مبكرة

أو كانت- الحامل- تعرضت لحالات إجهاض سابقة، أو تعاني من مشيمة ساقطة، أو عنق الرحم الضعيف

إن كانت الحامل مريضة قلب أو ضغط عالٍ، أما مريضة السكر فلا مشكلة في المشي، بشرط الانتباه لقياس السكر، وأن تكون معها أطعمة ومشروبات

تساعدها على إعادة السكر إلى مستواه إن شعرت بانخفاض معدله

نصائح عند ممارسة الرياضة والمشي للحامل

على الحامل تجنب المشي في الطقس الحار