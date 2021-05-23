شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تسبب الإصابة بفيروس كورونا الأرق؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدوى فيروس كورونا لا تؤثر على الجهاز التنفسى فقط، ولكن تصيب العديد من أجهزة الجسم أيضًا، وليس الإصابة الجسدية فقط ولكنه يؤثر على الحالة العقلية والنفسية أيضًا نتيجة لإجراءات العزل وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى، ووفقًا للخبراء قد يؤدي فيروس كورونا إلى الأرق لدى العديد من الأشخاص بصرف النظر عن التسبب في العديد من مشاكل الصحة البدنية والعقلية الأخرى.

ووفقًا لتقرير لموقع "تايمز أوف انديا" يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق إلى جانب الاكتئاب والقلق بعد التعافي من مرض كورونا.

أعراض الأرق

الأرق هو اضطراب في النوم حيث يفشل الشخص في الحصول على قسط كافٍ من النوم، تتأثر دورة نوم الشخص في هذه الحاله،تشمل بعض الأعراض الشائعة للأرق صعوبة النوم وعدم الشعور بالانتعاش بعد الاستيقاظ، يمكن أن يؤدي إلى بعض أعراض التعب والتهيج وتغيرات المزاج.

لماذا يواجه الناس الأرق بعد الاصابه بكورونا؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يواجهون الأرق بعد التعافي من فيروس كورونا، فقد تشمل بعض الأسباب القلق والتوتر والشعور بالوحدة الناجم عن البقاء بمفردك لأسابيع في عزلة أو دخول المستشفى في حالة حرجة، إلى جانب ذلك ، تؤدي القيلولة أثناء النهار أيضًا إلى مشكلة في النوم في الليل لذلك ينصح المرضى بعدم أخذ قيلولة طويلة خلال النهار.

طرق علاج الأرق بعد كورونا

قد يستغرق التعافي من الآثار الجانبية الناجمة عن كورونا بعض الوقت فيما يلي بعض الطرق السهلة التي اقترحها الخبراء والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

قلل من وقت الشاشة: يُقترح تقليل وقت الشاشة والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لتهدئة عقلك قليلاً.

تنظيم روتين النوم: يمكن أن يساعدك اتباع روتين ما قبل النوم على النوم بسهولة حدد وقتًا وحاول الذهاب للنوم في نفس الوقت كل يوم.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: الكافيين يمكن أن يعيق نومك وبالتالي ، من الأفضل التمسك بالمشروبات الخالية من الكافيين لتعزيز النوم الجيد.

ممارسة النشاط البدنى: البقاء نشيطًا يقلل من التوتر وبالتالي يعزز النوم إذا لم تكن لائقًا بما يكفي لأداء أي تمرين ، يمكنك ببساطة الدخول إلى غرفتك.

تناول الدواء والتأمل: لا تنسَ تناول الأدوية الموصوفة لك في الوقت المحدد يمكن أن يساعدك التأمل والأشياء الأخرى التي تجعلك تشعر بالسلام على النوم أيضًا.