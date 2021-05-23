هل يلعب توقيت تناول الوجبات دورًا فى إنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، يجب أن تعرف أن عبارة "متى تأكل" التى لا تقل أهمية عن مكونات ما تأكله، وفيما يلي الأسباب التي تجعل توقيت الوجبة مهمًا لفقدان الوزن، وفقًا لتقرير موقع "thehealthsite"، حيث تساعد دورة النوم والاستيقاظ جسمك على أداء وظائفه بشكل صحيح والمساهمة في وزن صحي.

هل توقيت تناول الوجبة مهم لخسارة الوزن؟

أكدت دراسة أمريكية، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة فطور دسمة عانوا أكثر من من عدم فقدان الوزن مقارنة بأولئك الذين تناولوا عشاءً متعدد المكونات، فيما أظهرت المجموعة التي تناولت وجبة فطور دسمة مع عشاء صغير تحسنًا في مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول.

ووفقًا لنتائج الدراسة، أظهر من تعرضوا للفحص أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الإصابة بالمشاكل الصحية مثل مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب.

قد يكون من الصعب على بعض الأشخاص تناول الطعام كل ساعتين على النحو الموصى به، ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من اتباع هذا التوقيت، فمن الأهمية بمكان أن تتناول وجباتك الرئيسية: الإفطار والغداء والعشاء في وقت معين وتضمين وجبة خفيفة بين توقيت الوجبتين الرئيسيتين ".

هل تعمل الأنظمة الغذائية المقيدة بالوقت على إنقاص الوزن؟

الصيام المتقطع هو نمط غذائى حيث تتنقل بين فترات الأكل والصيام، فمثلاً يعتمد على الصيام فترة 16 ساعة وتناول الطعام خلال الـ 8 ساعات المتبقية، وتظهر الأبحاث المتزايدة حول الصيام المتقطع نتائج واعدة، فقد أصبح الأكثر شهرة بين العديد من عشاق اللياقة البدنية، ولكن هل من الصحي اتباع نظام غذائي متقطع لإنقاص الوزن؟

من خلال تسليط الضوء على مزايا وعيوب النظام الغذائي، يقول الخبراء إنه على الرغم من أنه من الجيد للشخص السليم الذي يرغب في إنقاص الوزن اتباع هذا النظام الغذائي، إلا أنها ليست فكرة جيدة للأشخاص المصابين بببعض الأمراض، فمثلا لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة أو مرض السكري بالصيام المتقطع.

ومع ذلك ، فالصيام المتقطع يمكن أن يكون له نتيجة إيجابية في أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن ولا يعانون من أي مرض.