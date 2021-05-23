صحة ورشاقة

مصر تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و 59 حالة وفاة

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محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1151 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 59 حالة وفاة.

 

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 980 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 186 ألفا و 223 حالة حتى مساء السبت.

 

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 252 ألفا و 690 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14670 حالة وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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