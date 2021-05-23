كورونا حول العالم.. زيادة قياسية عالمية بالهند واستقرار إصابات فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 167 مليونا و54 ألفا و372 إصابة، الأحد.







وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و468 ألفا و818 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 147 مليونا و976 ألفا و264 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





زيادة قياسية عالمية في الهند

سجلت الهند، أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي تجاوزت 330 ألفا، بينما يكافح النظام الصحي المنهك لاستيعاب المصابين ومواجهة حوادث متكررة.

وقفزت الوفيات بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية بمستوى قياسي حيث قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 2263 وفاة، في حين حذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، من أن معظم المستشفيات أصبحت كاملة العدد وتواجه خطر نفاد الأكسجين.

جاءت الزيادة في الحالات بينما اندلع حريق في مستشفى بإحدى ضواحي مومباي يعالج مرضى كوفيد-19 وأودى بحياة 13، الجمعة، في أحدث حادث تتعرض له منشأة مكتظة بالمصابين بفيروس كورونا في الهند.

ويوم الأربعاء، توفي 22 من مصابي كوفيد-19 في مستشفى حكومي في مهاراشترا بعد انقطاع إمدادات الأكسجين إثر تسرب في الخزان، كما توفي ما لا يقل عن 9 مصابين في حريق اندلع في أحد مستشفيات مومباي في 26 مارس/ آذار الماضي.

وسجلت الهند 332730 إصابة يومية جديدة الجمعة مقارنة مع 314835، السبت، عندما بلغت الإصابات رقما قياسيا تجاوز أعلى عدد إصابات عالمية سجلته الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني عندما رصدت 297430 إصابة.

وأصبحت إمدادات الأكسجين الطبي وأسرة المستشفيات شحيحة حيث وضعت المستشفيات الكبيرة إعلانات قالت فيها إنها ليس لديها أي متسع للمزيد من المرضى، وتم نشر الشرطة لتأمين إمدادات الأكسجين.





استقرار إصابات فرنسا

استقر متوسط الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على مدى 7 أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفا لليوم الرابع على التوالي، السبت، انخفاضا من الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف أبريل/ نيسان الماضي عندما كانت البلاد في خضم ثالث عزل عام لها.

وبدأت فرنسا في تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو/أيار الجاري وتأمل في رفع جميع القيود الرئيسية بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ يوم الأربعاء وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 إلى 19765 ليتراجع إلى أقل من 20 ألفا لأول مرة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وسُجلت 89 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 108526، في ثامن أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم، لكن متوسط عدد حالات الوفاة اليومية الجديدة على مدى 7 أيام انخفض إلى 142 وهو أدنى مستوى منذ 20 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.





فاعلية لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد

أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحّية في إنجلترا ونشرت نتائجها السبت أنّ لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد المضادّين لفيروس كورونا فعّالان ضدّ النسخة الهندية المتحوّرة من هذا الفيروس بنفس نسبة فعاليتهما تقريباً ضدّ النسخة الإنجليزية المتحوّرة منه.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وكالة "الصحة العامة في إنجلترا" بين 5 نيسان/أبريل و16 أيار/مايو فإنّ لقاح فايزر/بايونتيك وفّر بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضدّ المتحوّر الإنكليزي المصحوب بأعراض.

بالمقابل فإنّ فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد بلغت بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية 60% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض و66% ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ورحّب وزير الصحّة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة التي تأتي في وقت تعوّل فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحوّر الهندي الذي يهدّد تفشّيه بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.





2586 إصابة جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا و341 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و395330، ومجمل الوفيات إلى 221597.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وأشارت بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 % على الأقل من العدد الرسمي.





إصابات قياسية في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يتجاوز مليونين.

وأضاف على "فيسبوك" أن إجمالي الوفيات بسبب كوفيد-19 بلغ 41700 منذ بداية الجائحة.



