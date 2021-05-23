تعليق عمل 125 ألف معلم لمعارضتهم انقلاب ميانمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق الجيش في ميانمار، السبت، عمل 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري.

وقال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار، إن القرار جاء قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يقاطعه بعض المعلمين والآباء في إطار الحملة التي أصابت البلاد بالشلل، منذ فبراير/شباط الماضي.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن "الجيش علق عمل 125900 معلم اعتبارا من السبت".

والمسؤول مدرج بالفعل على قائمة مطلوبين يتهمهم المجلس العسكري بالتحريض على العصيان.

ويوجد في ميانمار 430 ألف معلم وفقا لأحدث بيانات.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري أو وزارة التعليم للتعقيب.

وكانت رابطة مساعدة السجناء السياسيين قالت إن 802 قتلوا في حملة المجلس العسكري على معارضيه.

وتهيمن الاضطرابات على ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي، واعتقلها هي ومسؤولي حزبها.

ورد الجيش على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدن والبلدات باستخدام القوة القاتلة، كما زادت الاشتباكات مع متمردين عرقيين في المناطق الحدودية ومليشيات تشكلت في الآونة الأخيرة.



وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات تحتجز حاليا 4120 شخصا، بينهم 20 حُكم عليهم بالإعدام.