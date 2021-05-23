شكرا لقرائتكم هل قتل الفطر الأسود سمير غانم؟ .. مصر توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رداً على تصريحات أثارت جدلاً واسعاً أدلى بها شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم بشأن فطر أسود أصابه وتسبب بوفاته، أكد رئیس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور محمد عبدالفتاح، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بالفطر الأسود في البلاد لمرضى كورونا.

وأوضح في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية مصرية، أنه لا صحة لانتشار سلالة الفطر الأسود في مصر، وأن الفطر ضعیف ولیس ممیتا أو قاتلا، ويوجد في التربة والأسمدة والمواد العضوية المتحللة، ولا يصل للإنسان إلا من خلال مرطبات الأكسجین والبیئة غیر النظیفة.

فطر أسود في العين اليمنى

كما أضاف أن الفطر لا يسبب مضاعفات لأصحاب المناعة العادية، إلا أنه يؤثر فقط في أصحاب المناعة الضعیفة، مشدداً على أن السلطات ستكشف حال ظھور أي مرض معد أو سلالة جديدة للجائحة كي يتم التعامل معها.

وكان شقيق الفنان الراحل سمير غانم قد كشف أثناء مراسم الدفن، كواليس الأيام الأخيرة في حياة أخيه سمير، مؤكدا أن عينه اليمنى تعرضت لفطر أسود، وهو ما تسبب في تدهور الحالة بشكل سريع للغاية.

يذكر أن عدوى فطر الغشاء المخاطي المعروف بالفطر الأسود، والتي أشیع أنھا سبب وفاة الفنان سمیر غانم، غیر معدية ولا تنتقل من شخص لآخر، وذلك وفقاً لما أفادت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منھا بالولايات المتحدة قبل فترة.