شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى كمية الماء التى يجب شربها يوميًا أثناء ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من المبالغة القول إن الماء هو أساس كل أشكال للحياة على الأرض، بما في ذلك حياتنا، فالماء يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل، وتوصيل المغذيات إلى الخلايا، ويدعم الإدراك والنوم الصحي، وعلى الرغم من أهميته، لا يشرب الكثير من الناس ما يكفي من الماء، خاصة عندما يمارسون الرياضة ويخرجون للمشي السريع الطويل.

وبحسب ما نشره موقع "health" أوصى الخبراء بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحصول على ترطيب مثالي، فهو الحد الأدنى لضمان الوظيفة البدنية والمعرفية المناسبة، وأشارت إلى أن الجسم بحاجة إلى شرب المزيد من الماء عند ممارسة الرياضة لتعويض ما فقدته من خلال العرق والجهد، على الرغم من أن مقدار ذلك يعتمد على النشاط نفسه.





وقال الخبراء: "إن النشاط البدنى مثل المشي السريع والجولف واليوجا لا يحتاج بالضرورة أن تفقد الكثير من الماء الزائد، يمكنك شرب كوبًا إضافيًا من الماء لكل ساعة من التمرين، أما التمارين الشاقة، مثل الجري، أو الدوران، يجب تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب إضافية من الماء لكل 45 إلى 60 دقيقة من النشاط"، على حد قولهم.

لذلك إذا كنت تقوم بالمشي السريع لمدة ساعة واحدة يوميًا، فأنت بحاجة إلى تسعة أكواب من الماء يوميًا، ولكن إذا كنت تجري لمدة ساعة، فيجب أن تشرب المزيد، في كل أيام نشاطك، استهدف الحصول على 10 إلى 12 كوبًا (من الماء) يوميًا".

1- اشرب الماء في الصباح.

احتفظ بكوب من الماء بجوار سريرك واشربه بالكامل بمجرد استيقاظك.

2 -تناولي الماء مع وجباتك

قم بإقران كمية المياه التي تتناولها مع أوقات الوجبات للبقاء على المسار الصحيح، استهدف كوبين من الماء لكل وجبة، اشرب بعض الماء مع وجبتك الخفيفة بعد الظهر.

3 -أضف النكهة الخاصة بك

اضف نكهة للماء مثل التوت المجمد أو شرائح من الليمون، والبرتقال، والخيار.

4- استبدل فنجان القوة بالشاي

يمكن لبعض المشروبات الأخرى أن توفر الترطيب مثل الماء، ضع في اعتبارك أن الشاي غير المحلى - ساخن أو مثلج - يعتبر ماء أيضًا.

كما أن المياه الغازية غير المنكهة يمكن أن تكون أيضًا مرطبة مثل الماء.