شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاتصالات»: 38% زيادة فى المشتركين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة عدد مشتركى التليفون الثابت بنسبة 7% حتى مارس الماضى، كما ارتفع عدد مشتركى الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، وزاد عدد مشتركى المحمول بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن هناك نموا فى الأرباح مع نمو الإيرادات بنسبة 20%، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% بهامش ربح قدره 39%، وصافى الربح بعد تحييد آثار العناصر غير التشغيلية بنسبة 77%.

وأكد أن المحرك الرئيسى للنمو البيانات، للهاتف الثابت والمحمول، مشيرا إلى عدد العملاء وإنفاقهم على خدمات الاتصالات، كما بلغ معدل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بهامش ربح 39%، نتيجة لنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد للتكاليف.

وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% عن نفس الفترة من العام السابق، ما أرجعته الشركة إلى الأداء التشغيلى القوى.