شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد»: تحسين جودة الخدمات وتحقيق المستويات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز البريد المصرى بجائزة اتحاد البريد العالمى «تعاونيات البريد السريع» لتميزه فى خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولى فى ظل تطبيق أعلى معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن فوز البريد المصرى يؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمى والدولى فى تقديم الخدمات البريدية المختلفة. وأوضح فاروق أن معايير الحصول على هذه الجائزة معايير عالمية تأتى بناء على مؤشرات أداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدى العالمى، وتشمل الرد على الاستعلامات الواردة فى المواعيد المحددة بنسبة لا تقل عن ٩٨٪ واستقبالها ومعالجتها إيجابياً، الأمر الذى تطلب جهداً كبيراً من فريق العمل للوصول بخدمات البريد المصرى إلى مستويات الجودة العالمية.

وقال فاروق إن هناك اهتماما بتطوير خدمات البريد بصفة مستمرة والعمل على خدمة الجمهور بأفضل مستوى.

وأشار إلى أن عدد مكاتب البريد يصل لنحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية حاليا، وهناك خطة لزيادة المكاتب للوصول إلى الجميع، فضلا عن تطوير أداء العمل داخل المكاتب ليواكب أحدث التطورات لسرعة إنهاء الخدمات وبجودة عالية.

وأشار إلى تقديم مكاتب البريد خدمات مصر الرقمية لمساعدة المواطنين على إنهاء الخدمات الحكومية إلكترونيا. فضلا عن تقديم البريد خدمات الإقراض من خلال التعاقد مع عدد من الشركات لتقديم الخدمة للمواطنين.