شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام شركات المحمول بإخطار العملاء «مرتين» قبل فصل الخطوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منح عملاء التليفون المحمول فترة إضافية، قبل سحب الخط من جانب الشركات.

وأصدر الجهاز قواعد تنظيمية بخصوص ملكية خطوط التليفون المحمول وقواعد البيانات الخاصة بها، وحدد فترة إعادة تدوير وبيع خطوط التليفون المحمول بـ 180 يوما لنظام الفاتورة الشهرية و90 يوما لنظام الكارت المدفوع مقدمًا، وذلك من تاريخ آخر استخدام لتلك الخطوط.

ويستهدف «تنظيم الاتصالات» ضبط قواعد البيانات الخاصة بشركات المحمول وعدم تداول الخطوط فى السوق بدون بيانات صحيحة، وضمان حماية البيانات الشخصية وعدم استخدام خطوط المحمول من قبل أشخاص غير مالكيها.

وقال مصدر مسؤول إن الجهاز ألزم شركات المحمول بضرورة إخطار المستخدم مرتين قبل انقضاء فترة السماح المحددة بـ 10 أيام فى المرة الأولى ثم إخطار العميل مرة ثانية قبل المهلة بـ 48 ساعة بوجوب إعادة استخدام الخط تجنباً لفصل الخدمة عنه، وحدد فترة سماح إضافية بواقع 15 يوما بعد انقضاء المدد المحددة، كما كان فى السابق، لإعادة تدوير خطوط المحمول ليستطيع خلالها المشترك إعادة تشغيل واستخدام الخط، وذلك بعد مطابقة كافة البيانات الخاصة به مع البيانات المسجلة على قواعد بيانات الشركات مقدمة الخدمة.

وأكد المصدر أنه فى إطار حفاظ العميل على الاحتفاظ بالخط الخاص به عليه أن يتأكد من استخدام الخط قبل مرور فترة السماح.