شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتيدا» تعلن نتائج الدورة الـ16 لبرنامج دعم مشروعات تخرج طلاب الجامعات التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عن قائمة بمشروعات التخرج الفائزة فى الدورة السادسة عشرة من برنامج دعم مشروعات تخرج طلاب الجامعات المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات.

وتضمنت القائمة مشروعات تخرج الطلاب فى 24 جامعة مصرية، منها جامعة القاهرة (23 مشروعًا)، وعين شمس (10)، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (8)، وجامعة النيل (7)، وجامعة الإسكندرية (6)، جامعة المنيا (6)، بالإضافة إلى الجامعات الدولية التى لها فروع فى مصر، مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC (5 مشروعات)، والجامعة البريطانية BUC (4 مشروعات).

جدير بالذكر أن برنامج دعم مشروعات التخرج أحد المشروعات الموجهة لطلاب الجامعات، بمبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية، وتقوم برعاية وتمويل مشروعات التخرج الخاصة بطلاب السنة النهائية بكليات الهندسة وعلوم الحاسب بحد أقصى 10 آلاف جنيه لكل مشروع، ويتم تعيين مراجع لتقييم كل مقترح مشروع تخرج يقدمه طلاب السنة الأخيرة. ويتم تقييم المقترح بناءً على نموذج تقييم موحد يجيب فيه المراجع بـ«نعم» أو «لا». المشروعات الفائزة هى تلك التى أجاب المراجع فيها بـ«نعم» على كل أسئلة التقييم.

وتتضمن معايير قبول المشروعات التى تؤهل الطلاب للحصول على تمويل مشروعات التخرج الخاصة بهم أن يكون الطالب فى السنة الرابعة، ومسجلًا فى جامعة أو معهد مصرى فى كليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر، وتكون المشروعات متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.