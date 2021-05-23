شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لـ«المصري اليوم»: ١٧٠ خدمة حكومية على منصة «مصر الرقمية» نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نستهدف تعزيز ريادة مصر دولة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الوزير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بناء قاعدة عريضة من الكفاءات والمهارات الرقمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن مصر الرقمية وهو استراتيجية الوزارة لبناء مجتمع رقمى يرتكز على أن تكون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكونا أساسيا فى كل مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التوسع فى توفير فرص عمل معتمدة على تكنولوجيا المعلومات، سواء للعاملين داخل القطاع التكنولوجى مباشرة أو للوظائف والمهن الأخرى.

وقال طلعت، فى تصريحات خاصة، إن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور أساسية، أولها وأهمها «بناء الإنسان» يليه التحول الرقمى ثم تشجيع الإبداع والعمل الابتكارى.

وقال الوزير إن بناء القدرات هو حجر الزاوية، لهذا هناك تركيز واهتمام كبير ببرامج التدريب المتنوعة.

وتابع: إن برامج التدريب تشمل كافة القطاعات والشباب وتغطى أنحاء الجمهورية، وتم وضع خطة لزيادة أعداد المتدربين التى بلغت 4 آلاف متدرب فى مختلف التخصصات بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه فى 2018، حيث تمت مضاعفة العدد ليصل إلى 110 آلاف بتكلفة 400 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وأشار إلى وجود 5 مراكز لإبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية حاليا لإتاحة التدريب التقنى للشباب وتحفيز الشباب على الإبداع التكنولوجى وسيتم افتتاح 5 أخرى خلال العام الحالى ومثلها عام 2022، مشيرا إلى تطبيق برنامج حاليا للتعليم عن بعد فى ظل جائحة كورونا.

وتابع أنه تم إطلاق مبادرة «مستقبلنا رقمى» لتعليم 100 ألف متدرب لمدة 18 شهرا من خلال الإنترنت، مشيرا إلى تطبيق آلية النموذج الهرمى فى التدريب لخلق قاعدة عريضة من المدربين على مبادئ التكنولوجيا، وللوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، كل فى تخصصه ومجاله من التطبيقات والاستخدامات التكنولوجية البسيطة والصعود بالبرامج التدريبية للوصول إلى برامج طويلة ومتخصصة وبالتعاون مع جامعات عالمية لخلق جيل متطور قادر على المنافسة الدولية فى قطاع العمل التكنولوجى.

وقال الدكتور عمرو طلعت: لدينا برنامج متخصص فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى مع جامعة ايبيتا الفرنسية وبرنامج آخر متخصص فى البرامج المدمجة فى الأجهزة، فضلا عن برنامج آخر لمدة عام تحت رعاية الرئيس السيسى تحت اسم «بناة مصر الرقمية» يحصل من خلاله الدارس على درجة الماجستير من جامعة مرموقة وتدريب عملى فى الشركات العالمية وتدريب على مهارات العمل الجماعى ومهارات فى اللغة الإنجليزية حيث تصل تكلفة الطالب الواحد بين 400 و500 ألف جنيه.

وأعلن عن افتتاح أول جامعة متخصصة «جامعة مصر المعلوماتية» تبدأ العام الدراسى الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع اتفاق مع واحدة من افضل 10 جامعات فى العالم وهى: بيردو الأمريكية لتوفير فرصة تعلم للشباب تعزز من مكانة مصر الدولية فى المجال التكنولوجى.

وأشار الوزير إلى الاهتمام بالفكر الإبداعى، حيث تشمل مراكز إبداع مصر الرقمية على حضانة ومسرع أعمال ومدربين للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتم تنميتهم فضلا عن توفير آليات لتحقيق الربط بينهم وكبار المستثمرين بما يسهم فى تطوير الشركات الصغيرة.

وقال طلعت إن مصر ثانى دولة فى حجم الصفقات للشركات الناشئة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط والدولة الأولى فى عدد الصفقات فى شمال إفريقيا.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية قال الوزير إن منصة خدمات مصر الرقمية حاليا تقدم نحو 60 خدمة «إلكترونيا»، موضحا أنه تم توفير آليات لبعض من يجد صعوبة أو لا يفضل التعامل الإلكترونى لإنهاء الخدمات، حيث أتاحت الوزارة تقديم الخدمات الرقمية من خلال 500 مكتب بريد فى أنحاء الجمهورية أو من خلال الاتصال التليفونى برقم 15999 لطلب الخدمة.

وتابع أنه من المقرر طبقا للخطة زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر مصر الرقمية إلى 170 خدمة بنهاية العام الجارى ليتم ميكنة وتحويل كافة الخدمات الحكومية لتكون رقمية بنهاية 2023.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت قال إن مستوى خدمة الإنترنت فى مصر شهد تطورا كبيرا خلال العامين الماضيين وإنه تم إنفاق نحو 2 مليار دولار فى البنية التحتية المعلوماتية، ما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت فى مصر من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 إلى ٣٩.٧ ميجابت/ ثانية فى إبريل 2021.

وأضاف أن الجائحة غيرت من أنماط استهلاك الإنترنت، حيث كانت ساعات الذروة فى الاستهلاك فى الفترة المسائية من السادسة إلى 12 ليلا ولكن حاليا ومع تغير الأنماط نتيجة كورونا أصبحت هناك ساعات ذروة متعددة، وذلك فى الفترة الصباحية للعاملين من المنازل ومع التوسع فى الاعتماد على الإنترنت فى التعليم أون لاين.

وفيما يتعلق بسوء خدمات المحمول قال إنه مع تسلم الشركات للترددات الجديدة، وفضلا عن التوسع فى إقامة الأبراج سيكون هناك تحسن واضح فى الخدمات.