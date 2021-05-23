شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات المحمول نتيجة التوسع فى الخدمات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالغرفة التجارية، إن هناك زيادة محلوظة فى مبيعات الموبايل خلال الفترة الماضية، بسبب التوسع فى اعتماد المواطن على الإنترنت، سواء من خلال إتمام الخدمات أو متابعة الأخبار أو التعليم عن بُعد، وكذا التوسع فى عمليات الشراء الإلكترونية والتسوق، وغيرها من الاستخدامات التكنولوجية، ما أدى إلى زيادة واضحة فى الحاجة إلى الموبايل، خاصة الهواتف المتطورة.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن أزمة الشرائح الإلكترونية العالمية والنقص فيها سينعكس بالتأكيد على سوق المحمول، موضحا أن هناك شركات عالمية كبرى كان لديها مخزون من الشرائح، ما أدى إلى تخفيف أثر الأزمة عليها، ولكن بعض الشركات واجهت الأزمة من خلال تقليص الإنتاج أو التركيز على موديلات محددة دون الأخرى.